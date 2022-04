Chris Evert: Iga Świątek jest potężną faworytką. Ma wszystko

Tegoroczne turnieje WTA w Dosze, Indian Wells i Miami Open padły łupem Igi Świątek. Polka, która w ostatnich tygodniach nie ma sobie równych na tenisowych kortach, znalazła się na czele rankingu WTA. Przed kolejną częścią sezonu nasza zawodniczka ma powody do optymizmu. Wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące mogą być dla niej równie dobre.

Chris Evert jest pod wrażeniem gry Igi Świątek

20-latka z Raszyna będzie jedną z głównych kandydatek do triumfu w nadchodzących turniejach wielkoszlemowych. Już na przełomie maja i czerwca weźmie udział w zmaganiach na kortach Rolanda Garrosa. Na paryskiej mączce triumfowała dwa lata temu i być może w tym roku powtórzy ten wyczyn.

Chris Evert, zwyciężczyni 18 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, oceniła szanse Świątek. Jej zdaniem Polka ma wszystko, by dołożyć kolejne trofeum do swojej gabloty. - Myślę, że Świątek jest potężną faworytką Rolanda Garrosa. Wydaje mi się, że wcześniejszy triumf w Paryżu da jej pewność, która tylko może pomóc - oznajmiła w rozmowie z Eurosportem.

Evert: Świątek jest zdecydowaną faworytką

Zdaniem Evert paryska mączka będzie sprzyjać Świątek i pozwoli Polce w pełni korzystać ze swoich atutów. - Iga już udowodniła, że jest zawodniczką, która świetnie radzi sobie na twardej nawierzchni, jednak jej prawdziwa siła od samego początku związana jest z kortami ziemnymi. Świątek stała się agresywna w swojej grze i teraz może również polegać zarówno na kontratakach, jak i obronie - dodała.

Amerykanka zdecydowała się też, by wyliczyć najważniejsze atuty Świątek. - Polka ma wszystko: ofensywę, obronę i kontratak. To trzy kluczowe elementy, kiedy grasz na mączce. Musisz też odpowiednio się poruszać. Jeśli Świątek potrafi ślizgać się po twardych kortach tak, jak widzieliśmy, to nie będzie miała z tym problemów w Paryżu. Jej kondycja jest niesamowita i na pewno jest faworytką do triumfu we French Open. Ma doświadczenie, wygrywała ciężkie mecze, wie, jak dobre są jej rywalki - podkreśliła.

W turnieju Rolanda Garrosa zabraknie Ashleigh Barty. Australijka zdecydowała się zakończyć karierę w wieku 25 lat. Evert jest przekonana, że to ona byłaby główną rywalką Świątek do triumfu w Paryżu.

- Barty już nie gra, a byłaby zawodniczką, która naprawdę mogłaby zagrozić Polce. Barty przecież ma na koncie triumf we French Open. W tej sytuacji to Świątek jest zdecydowaną faworytką - zakończyła.