Pliskova: Świątek jest świetna, ale Barty może wrócić

Ashleigh Barty ogłosiła 23 marca, że kończy profesjonalną karierę w tenisie. - Po raz pierwszy mówię to na głos i trudno mi przechodzi to przez usta. Ale jestem szczęśliwa i gotowa - mówiła wówczas Barty w rozmowie z przyjaciółką Casey Dellacquą. Dzięki decyzji Australijki nową liderką światowego rankingu od 4 kwietnia została Iga Świątek. "To wciąż dla mnie trochę surrealistyczne… Dziękuję za to, co zrobiłaś dla naszego sportu" - napisała Polka na Twitterze, zwracając się do Barty.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

Pliskova ujawnia, jak zareagowała na decyzję Barty. Jej zdaniem Australijka może wrócić

Karolina Pliskova rozmawiała z portalem wtatennis.com w trakcie turnieju WTA w Charleston. Czeszka zdradziła, jak zareagowała na decyzję Ashleigh Barty o końcu kariery. - Byłam zszokowana. Nie mam konta na Twitterze, bo nie chcę otrzymywać zbyt wielu informacji, ale ktoś do mnie napisał i zapytał, czy widziałam te wiadomości. Kiedy dowiedziałam się, że Barty się wycofała, stwierdziłam, że nie ma mowy, to niemożliwe. Dla mnie to niezrozumiałe, bo ja kocham grać w tenisa, ale rozumiem, że ktoś może wtedy cierpieć. Wygrała wszystko, co mogła wygrać. Może nie miała motywacji - powiedziała.

- Barty była świetną liderką rankingu WTA i królową w naszym sporcie. Oczywiście Iga Świątek jest świetna, ale ja będę tęsknić za Barty - dodała Pliskova. Jej zdaniem tenis i Ashleigh Barty to nie jest zakończony związek. - Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Myślę, że może wrócić do rywalizacji. Ona w przyszłym roku będzie miała dopiero 27 lat - stwierdziła.

Pliskova wróciła do gry po kontuzji. "To był głupi uraz"

Karolina Pliskova wróciła do rywalizacji po kontuzji ręki, której się nabawiła w trakcie przygotowań do sezonu. Teraz już czuje się dobrze. - To była naprawdę głupia kontuzja. No ale nie ma kariery bez wzlotów i upadków. Czuję się dobrze, nadgarstek już działa dobrze. Przed Indian Wells miałam problemy z serwowaniem. Wiem, że powrót do formy zajmie trochę czasu, ale cieszę się z powrotu - skwitowała była liderka rankingu WTA.