Linette w kilka godzin wygrała dwa mecze. Pokonała ćwierćfinalistkę Australian Open

To były niezwykłe godziny dla 64. zawodniczki rankingu WTA. W czwartek wieczorem polskiego czasu Magda Linette awansowała do 1/8 finału turnieju w Charleston po wygranej z Leylah Fernandez 3:6, 6:3, 6:3. Emocjonujący mecz został przerwany na ponad godzinę z powodu opadów deszczu.

Na regenerację Linette miała niespełna 2,5 godziny! Kolejny raz na kort Polka wyszła po zakończeniu meczu Alize Cornet - Anhelina Kalinina. To spotkanie potrwało 2 godziny i 6 minut i zakończyło się wygraną Ukrainki 7:6(5), 7:5.

Rywalką Linette w 1/8 finału była Estonka - Kaia Kanepi - czyli zawodniczka, z którą Iga Świątek wygrała w ćwierćfinale tegorocznego Australian Open. Niespodziewanie z 57. zawodniczką rankingu WTA poradziła sobie też Linette, która wygrała 6:3, 4:6, 6:2.

Mecz lepiej zaczął się dla Polki, która szybko objęła prowadzenie 3:0 w pierwszym secie. Stało się tak m.in. dzięki przełamaniu przeciwniczki już w drugim gemie. Kanepi jednak nie załamała się, wygrała trzy gemy z rzędu i szybko doprowadziła do wyrównania. Decydujący w tej partii okazał się ósmy gem, w którym Linette ponownie przełamała Estonkę i objęła prowadzenie 5:3, a za chwilę wygrała seta.

Dwa zwycięstwa Linette w ciągu czterech godzin

Chociaż drugi set zaczął się od kolejnego przełamania Kanepi, to Estonka momentalnie odpowiedziała Polce tym samym w drugim gemie. W kolejnych Linette obroniła łącznie cztery break pointy, a sama nie miała szansy na odebranie serwisu przeciwniczce. Kanepi dopięła swego w 10. gemie, przełamując Linette i zapewniając sobie zwycięstwo 6:4.

Trzeci set był zdecydowanie najłatwiejszy dla Polki. W trzecim gemie Linette przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 2:1, a potem wygrała trzy gemy z rzędu, powiększając przewagę do 5:1. Mimo że Kanepi udało się w końcu zachować serwis, to za chwilę Linette zakończyła mecz, wygrywając go ostatecznie w trzech setach.

Rywalką Linette w ćwierćfinale będzie Rosjanka - Jekatierina Aleksandrowa - która w 1/8 finału pokonała rozstawioną z numerem 3. Czeszkę - Karolinę Pliskovą - 6:3, 6:1. Mecz w nocy z piątku na sobotę. Polka i Rosjanka rozegrają czwarte spotkanie na korcie głównym.

Ćwierćfinały turnieju w Charleston: