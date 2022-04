To koniec. Dwukrotny półfinalista Roland Garros kończy z tenisem

Jo-Wilfried Tsonga był jednym z najbardziej znanych francuskich tenisistów w ostatnich latach, obok takich zawodników, jak Richard Gasquet czy Gael Monfils. W ostatnich latach Tsonga zdecydowanie częściej miał problemy ze zdrowiem, niż rozgrywał znakomite mecze. W 2018 roku tenisista przeszedł operację lewego kolana, a potem dokuczały mu przewlekłe urazy pleców.

Jo-Wilfried Tsonga zakończy karierę po Rolandzie Garrosie. "Ostatni dreszczyk"

Jo-Wilfried Tsonga ogłosił, że zakończy profesjonalną karierę po tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa. - Długo mi zajęło podjęcie tej decyzji, w zasadzie kilka lat. Niemal każdego dnia miałem taki moment, w którym myślałem: "Co ja robię? Dlaczego tak się ranię? Moje ciało chce tego bardziej, niż ja". Głowa twierdziła, że mogę grać przez całe życie, ale ciało mi przypominało, że nie mam już zdolności do przekraczania granic - mówił 36-latek.

Tsonga obecnie zajmuje 220. miejsce w rankingu ATP, co oznacza, że Francuz musiałby otrzymać dziką kartę od organizatorów, żeby wystąpić w turnieju wielkoszlemowym. - To ostatni dreszczyk emocji, to będzie mój 15. turniej. Mam nadzieję, że wtedy będę w formie i będę mógł być tym, kim zawsze byłem w tym turnieju - dodał. Francuz dwukrotnie dotarł do półfinału turnieju w Paryżu, odpowiednio w 2013 i 2015 roku. Początek Rolanda Garrosa jest przewidziany na 22 maja.

Jo-Wilfried Tsonga był najwyżej sklasyfikowany na piątym miejscu w rankingu ATP. Francuz łącznie zdobył 18 tytułów ATP i wygrał 467 meczów w karierze. Tsonga dwukrotnie okazał się najlepszy w turniejach ATP 1000 (Paryż 2008, Kanada 2014), a dodatkowo trzykrotnie wystąpił w ATP Finals (2008, 2011, 2012). Tenisista wystąpił też w finale Australian Open w 2008 roku, ale tam lepszy okazał się Serb Novak Djoković (6:4, 4:6, 3:6, 6:7).