Iga Świątek ocenia swoją rywalkę. "Możemy wychować młode pokolenie"

24-letnia Paula Badosa (3. WTA) po rezygnacji z gry lub odpadnięciu wielu faworytek, była obok Igi Świątek (1. WTA) jedną z faworytek do triumfu w turnieju w Miami. Rozstawiona z numerem Hiszpanka była w imprezie rozstawiona z numerem piątym. W drodze do ćwierćfinału Badosa pokonała Czeszkę Marię Bouzkovą (86. WTA) 7:5, 7:5, Julię Putincewą (Kazachstan, 47. WTA) 6:3, 6:2 i kolejną Czeszkę Lindę Fruhvirtovą (279. WTA) 6:2, 6:3. W walce o półfinał skreczowała z Jessicą Pegulą i zalała się łzami.

Paula Badosa w poniedziałek w najnowszym rankingu światowego rankingu, po raz pierwszy w karierze awansowała na trzecie miejsce. Według wielu ekspertów Japonka Naomi Osaka (35. WTA) i właśnie Hiszpanka mogą być największymi rywalkami Igi Świątek w najbliższych turniejach.

- Paula jest bardzo silną zawodniczką. Fizycznie wygląda bardzo dobrze, nigdy się nie poddaje i biega za wszystkimi piłkami. Psychicznie też ma wielką siłę. Widać to było w ubiegłym sezonie, gdzie pokazywała, że jest na najwyższym poziomie. Poza tym to fantastyczna osoba - przyznaje Iga Świątek w rozmowie z dziennikiem "AS".

- Badosa jest młoda, zdolna i już na topie. We dwie możemy wychować młode pokolenie - dodaje najlepsza polska tenisistka.

Paula Badosa wciąż czeka na sukces w turnieju wielkoszlemowym. Dotychczas jej najlepszym wynikiem jest ćwierćfinał Rolanda Garrosa w 2021 roku. W Australian Open i Wimbledonie dwa razy dotarła do IV rundy, a w US Open tylko do II rundy.

Hiszpanka grała już w trzech finałach turniejów rangi WTA. Wygrała w ubiegłym roku w Belgradzie i Indian Wells, a w styczniu tego roku w Sydney.