Radwańska oceniła grę Świątek. "To jej daje przewagę"

Iga Świątek (1. WTA) w tym roku spisuje się znakomicie. Wygrała już trzy prestiżowe turnieje: w Dausze, Indian Wells i Miami. Najlepsza polska tenisistka ma rewelacyjną serię siedemnastu zwycięstw z rzędu oraz dwudziestu setów z rzędu.

"Nie widzę dla niej konkurencji"

Znakomitą grę Igi Świątek skomentowała Agnieszka Radwańska, była polska tenisistka.

- Widać, że Iga jest pewna na korcie i to jej daje przewagę. Ona gra na wysokim poziomie od początku do końca praktycznie każdy mecz. Widać, że wierzy w swoje możliwości i to jest klucz do sukcesu. Dziś nie widzę dla niej konkurencji. Są dziewczyny, które potrafią dobrze grać, ale to nadal nie poziom Igi - powiedziała finalistka Wimbledonu z 2012 roku.

Radwańska dodała też, że teraz przed Igą Świątek jeszcze trudniejsze zadania, niż dotychczas miała.

- Przed nią teraz duże wyzwania, bo musi sprawdzić, jak się gra, będąc jedynką i faworytką w każdym meczu. Jeśli dalej nie będzie nic sobie z tego robiła, tak jak było to do tej pory, to myślę, że nie będzie miała sobie równych - dodaje Radwańska.

Iga Świątek teraz ma wolne od gry, bo zrezygnowała z występu w turnieju w Charleston. Jej kolejnym startem będzie Billie Jean King Cup. Mecz Polska - Rumunia odbędzie się w Radomiu w dniach 15-16 kwietnia.