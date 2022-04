Światowi eksperci o fenomenie Igi Świątek. "Dlatego jest inna niż pozostałe"

To druga część rozmowy z ekspertami tenisowymi z całego świata, którzy z okazji objęcia prowadzenia przez Igę Świątek w rankingu WTA analizują jej ostatnie sukcesy.

Alessandro Nizegorodcew z włoskiego portalu spaziotennis.com

Wiadomość o rezygnacji Ashleigh Barty była dla wszystkich szokiem. Australijka długo dominowała, ale myślę, że teraz Iga jest najlepsza. Jest bardzo silna psychicznie, fizycznie, taktycznie i ma niezwykłą technikę. Trzy lata temu komentowałem na kanale Supertennis TV finał z udziałem Igi Świątek. Mimo że przegrała wtedy z Poloną Hercog, widać było, że wyrośnie z niej zawodniczka światowej klasy. Zaskakuje jedynie tempo jej rozwoju.

Wierzę, że jeśli Iga będzie unikać kontuzji, jest w stanie przez wiele lat znajdować się w pierwszej trójce na świecie. I myślę, że może zdobyć sześć-siedem tytułów wielkoszlemowych. Ale Sereny Williams nie przegoni, podobnie jak Rafaela Nadala, Rogera Federera i Novaka Djokovicia. Ten sezon powinna już zakończyć na pierwszym miejscu. Jest najbardziej kompletna. Inne zawodniczki mogą jej się przeciwstawiać - w tym Naomi Osaka, Paula Badosa, Anett Kontaveit i Aryna Sabalenka - ale nie mają takiej ciągłości udanych występów. Najbliżej Igi jest Barbora Krejcikova.

Sasa Ozmo z serbskiej redakcji Sport Klub

Bardzo lubię oglądać Igę. Dużo myśli na korcie i całkiem dobrze rozumie grę. Czuję, że jest naprawdę profesjonalna w sposobie, w jaki podchodzi do tenisa, ale jednocześnie jest świadoma, że musi zachować pewną równowagę, aby się nie wypalić. Cieszę się, że zawsze miała u boku Darię Abramowicz. Sposób, w jaki przechodzi z obrony do ataku, jest imponujący i wydaje mi się, że dość dobrze zna swoich przeciwników. Myślę, że przez długi czas będzie blisko szczytu, ale nie sądzę, żeby mogła dominować jak Serena Williams. Podoba mi się, że jej gra jest bardzo zróżnicowana.

Deji Faremi, dziennikarz tenisowy

Zawsze mi imponowało podejście Igi do rozgrywanych spotkań. Była pewna siebie i uparta. Nie wystarczy dobrze grać na najwyższym poziomie, ważne jest, aby wierzyć, że jesteś stworzony do takiej rywalizacji i czuć się tam pewnie. Dlatego Iga jest inna niż pozostałe młode zawodniczki. W porównaniu do poprzednich miesięcy jest dziś bardziej ofensywna i gra częściej opierając ciężar ciała na przedniej nodze. To cechuje najlepszych na świecie. Zatrudnienie Tomasza Wiktorowskiego na pewno bardzo pomogło. Iga ma dopiero 20 lat i jeśli dalej będzie się tak rozwijać, może utrzymać się na szczycie.

Marco Amabili z włoskiego kanału SuperTennis TV

Uważam, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, czy Iga może zdominować rozgrywki WTA Tour, ale to główna kandydatka do wypełnienia nagłej pustki po rezygnacji Ashleigh Barty. Imponujące jest to, jak Iga wygrała dwa prestiżowe turnieje w Indian Wells i Miami, nie przegrywając setów w ostatnich dziewięciu pojedynkach. Bardzo się poprawiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy, taktycznie wykazuje umiejętność zmiany planu w trakcie spotkania i w zależności od przeciwników. Jej przyszłość w dużej mierze zależy od siły psychicznej, która jest głównym kluczem do ciągłego utrzymywania się na wysokim poziomie.

