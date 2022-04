Zverev i Kyrgios ostrzeżeni. Mogą się spotkać z "ostrzejszymi krokami"

Przypomnijmy, chodzi o wydarzenia z turnieju w Miami. Kyrgios pokłócił się z sędzią Bernardesem i miał pretensje do jego pracy. We wtorek, australijski tenisista obraził arbitra, twierdząc, że nie jest w stanie zapanować nad publicznością.

- Jak to możliwe, że mamy IV rundę turnieju w Miami, jednego z największych, a wy nie potraficie wykonywać swojej pracy? - mówił do sędziego, zalecając mu później, by lepiej poszukał sobie innego zajęcia. Po całej awanturze zniszczył rakietę, a sędzia ukarał go utratą gema.

Kyrgios za swoje zachowanie został ukarany karą 35 tys. dolarów. Większe konsekwencje spotkały Aleksandra Zvereva. Niemiecki tenisista nie tylko musiał zapłacić 40 tys. dolarów, ale też otrzymał ośmiotygodniową dyskwalifikację. Na zachowanie zawodników postanowiło zareagować ATP, która dodatkowo ukarała tenisistów naganą.

— Byliśmy świadkami zbyt wielu niebezpiecznych momentów, w których m.in. sędziowie znaleźli się w ogniu agresywnego lub lekceważącego zachowania. Takie zdarzenia stawiają naszą dyscyplinę w złym świetle i mają zły wpływ na nasze środowisko — podkreślił przewodniczący ATP Andrea Gaudenzi. Dodał, że "wszyscy mają dużą rolę do odegrania w utrzymaniu reputacji i uczciwości sportu".

W niedzielę rozegrano finał ATP Masters 1000 na kortach twardych w Miami. Zwycięzcą okazał się niespełna 19-letni Hiszpan Carlos Alcaraz. Młody tenisista okazał się być lepszy od Norwega Caspera Ruuda, wygrywając 7:5, 6:4 i to on wywalczył cenne trofeum.