W grze Igi Świątek słychać ten gatunek muzyki. Światowe media podekscytowane wyczynem Polki

Iga Świątek została nową liderką rankingu WTA. W poniedziałek ukazało się najnowsze notowanie zestawienia najlepszych tenisistek. Polka już oficjalnie zastąpiła na szczycie Ashleigh Barty, która kilka dni temu niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery. Na tytuł ten zasłużyła, jak nikt inny, gdyż w 2022 roku wygrała już trzy turnieje rangi WTA 1000.

Iga Świątek już oficjalnie nową liderką WTA. Światowe media prześcigają się w komplementach dla Polki

Światek triumfowała w trzech kolejnych imprezach z rzędu. Najpierw nie miała sobie równych w Dausze, a następnie zwyciężyła w Indian Wells. W sobotę natomiast nasza utalentowana tenisistka pokonała w wielkim finale Miami Open Naomi Osakę. Polka kontynuuje kapitalną serię 17 wygranych z rzędu. W całym 2022 roku wygrała już natomiast 26 spotkań, a przegrała tylko trzy.

Zachwytu nad Igą Świątek nie kryją światowe media. W sieci szybko pojawiły się reakcje na zaktualizowany ranking WTA. Dziennikarze renomowanego portalu tennis.com wykorzystali okazję i wskazali, dlaczego sukces Polki jest tak wyjątkowy. Nazywają go "historycznym".

"Jest pierwszą w historii zawodniczką z Polski, która osiągnęła pierwsze miejsce rankingu WTA (poprzednią najwyżej notowaną zawodniczką z Polski była Agnieszka Radwańska, która w 2012 i 2016 roku zajęła aż drugie miejsce w rankingach WTA)" - czytamy.

"Jest pierwszą zawodniczką urodzoną po 2000 roku, która osiągnęła pierwsze miejsce rankingu WTA" - wyliczają dziennikarze portalu.

W dalszej części zwrócili oni także uwagę na imponującą serię zwycięstw Igi Świątek w ostatnich tygodniach, a także fakt, że jest ona dopiero czwartą zawodniczką w historii, która wygrała w tym samym roku turnieje w Indian Wells i Miami, czyli tzw. "Sunshine Double". Wcześniej dokonały tego tylko Steffi Graf (1994 i1996), Kim Clijsters (2005) oraz Wiktoria Azarenka (2016).

Zachwyceni osiągnięciem 20-latki z Polski są także dziennikarze portalu tennisnet.com. "Iga Świątek - Hard rock na szczycie" - zatytułowali artykuł poświęcony sukcesowi Świątek. Nawiązali w ten sposób do zamiłowania tenisistki do muzyki, zwłaszcza rocka i ciężkich brzmień.

"To, co obecnie dostarcza nowy numer jeden na świecie, to hard rock w najlepszym tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o tenis" - napisano. Przypomnijmy, spotkanie finałowe Miami Open, w którym Polka pokonała Naomi Osakę, odbyło się na... Hard Rock Stadium. "Dzięki agresywnej grze, potężnym serwisom i szerokiej gamie umiejętności, Świątek jest obecnie nie do powstrzymania" - dodaję dziennikarze.

Iga Świątek w nowym rankingu WTA ma bezpieczną przewagę nad rywalkami. O 1678 punktów wyprzedza drugą Barborą Krejcikovą. Z kolei trzecia Paula Badosa traci do Polki 1741 punktów.

