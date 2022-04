Wyjątkowa chwila dla Igi Świątek. Polka oficjalnie na samym szczycie rankingu WTA

Na Igę Świątek nie ma mocnych w ostatnim czasie. Polska tenisistka wygrała trzy turnieje rangi WTA 1000 z rzędu. Najpierw triumfowała w Dausze, a potem sięgnęła po tzw. "Sunshine Double", czyli zwycięstwa w Indian Wells i w Miami. Świątek notuje kapitalną serię 17 wygranych z rzędu, natomiast w całym 2022 roku wygrała już 26 spotkań, a przegrała tylko trzy.

W międzyczasie karierę sportową zakończyła dotychczasowa liderka rankingu, Ashleigh Barty. Australijka poprosiła o wykreślenie z listy WTA, co otworzyło drogę Idze Świątek do zostania pierwszą rakietą świata. Aby to się ziściło, Iga musiała wygrać mecz pierwszej rundy w Miami z Viktoriją Golubic. Stało się to w piątek 25 marca i właśnie od tego momentu stało się jasne, że w momencie publikacji nowego rankingu to Polka będzie na jego szczycie. Świątek nie zatrzymała się jednak tylko na jednym zwycięstwie i sięgnęła po pełną pulę.

Iga Świątek liderką rankingu WTA. Zaczęła niespełna 6 lat temu od 903. miejsca

Nowy ranking ukazał się w poniedziałek 4 kwietnia i jest to niewątpliwie data do zapamiętania. Iga Świątek jest oczywiście pierwszą Polką, która weszła na sam szczyt rankingu. Najbliżej tego była Agnieszka Radwańska, która w 2012 roku zajmowała drugą lokatę. Świątek jest 28. liderką rankingu w historii. Po raz pierwszy pojawiła się w nim 7 listopada 2016 roku. Zajmowała wtedy 903. pozycję. Dokładnie 1974 dni później awansowała na pierwsze miejsce.

- To są złote czasy dla polskiego tenisa. Nigdy nie mieliśmy dwojga tenisistów w ścisłej czołówce. Agnieszka Radwańska była samotna, ja byłem samotny. Ameryka jest bardzo ważnym miejscem dla tenisa. Cały świat to ogląda – mówił w rozmowie ze Sport.pl Wojciech Fibak, legenda polskiego tenisa.

Świątek w nowym rankingu WTA ma 1678 punktów przewagi nad drugą Barborą Krejcikovą. Z kolei trzecia Paula Badosa traci do Polki 1741 punktów. W najnowszym rankingu WTA doszło aż do siedmiu zmian pozycji w pierwszej "10". Swoje pozycje utrzymały tylko Białorusinka Aryna Sabalenka, Hiszpanka Garbine Muguruza oraz Tunezyjka Ons Jabeur.

Warto też dodać, że aż 17 zawodniczek zanotowało najwyższe miejsce w karierze w rankingu WTA. Oprócz Igi Świątek jest to też m.in. Magdalena Fręch, która awansuje na 87. pozycję. Duży awans zanotowała Naomi Osaka, bo aż o 41. pozycji - z 77. na 36.

Tak wygląda najnowszy ranking WTA:

Iga Świątek (Polska) - 6711 punktów Barbora Krejcikova (Czechy) - 5033 Paula Badosa (Hiszpania) - 4970 Maria Sakkari (Grecja) - 4705 Aryna Sabalenka (Białoruś) - 4657 Anett Kontaveit (Estonia) - 4511 Karolina Pliskova (Czechy) - 4197 Danielle Collins (USA) - 3152 Garbine Muguruza (Hiszpania) - 3125 Ons Jabeur (Tunezja) - 2975