Iga Świątek zarobiła fortunę po pokonaniu Naomi Osaki

Iga Świątek (WTA 2) pokonała 2:0 Naomi Osakę (WTA 77) w finale WTA Miami. Polka nie dała szans utytułowanej Japonce, której w drugim secie nie udało się urwać naszej zawodniczce choćby gema. Tym samym raszynianka potwierdziła swoją doskonałą formę i fakt, że nie przez przypadek jest przyszłą liderką rankingu WTA.

Ile Iga Świątek zarobiła za wygraną w WTA Miami?

Turniej w Miami jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów rozgrywanych w ramach WTA, dlatego stawki za zwycięstwo są imponujące. Iga Świątek za wygraną w tegorocznej odsłonie WTA Miami zarobiła łącznie 1,23 mln dolarów, czyli ponad 5 mln złotych. To dokładnie tyle samo ile za triumf w Indian Wells. Premie były przyznawane za przebrnięcie kolejnych etapów turnieju.

Organizatorzy płacili za wygraną w I rundzie 18,2 tys. dolarów, w II 30,2 tys. dolarów, w III 54,4 tys. dol., w IV 94,4 tys. dolarów, w 1/4 finału 179,9 tys. dolarów, w półfinale 344 tys. dolarów, a zawodniczka, która dotarła do finału, czyli w tym przypadku Naomi Osaka, zgarnęła łącznie 646,1 tys. dolarów. To nieco ponad połowa tego, co udało się zarobić Świątek. Dodajmy, że takie same stawki obowiązywały w turnieju mężczyzn.

Polka już 4 kwietnia zostanie oficjalnie liderką rankingu WTA

Życiowa forma Igi Świątek od początku tego sezonu sprawia, iż na razie nasza tenisistka zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. Ten stan ulegnie jednak zmianie już 4 kwietnia. Raszynianka zostanie pierwszą Polką, która będzie prowadziła w oficjalnym notowaniu najlepszych tenisistek świata.

W tym roku Świątek wygrała już trzy turnieje WTA. Najpierw triumfowała w Dosze, następnie podczas Indian Wells i wreszcie okazała się także najlepsza podczas zawodów w Miami. Świątek ma aktualnie znakomitą passę 17. zwycięstw z rzędu i choć wynik ten wygląda bardzo imponująco, to do rekordzistki jeszcze jej daleko.

Martina Navratilova zanotowała w 1984 roku 74 triumfy z rzędu, co wydaje się wynikiem wręcz nie do poprawienia. Warto jednak podkreślić, iż takie serie w kobiecym tenisie nie zdarzają się od końca lat 80'. Najbliższej osiągnięcia tego wyniku na przełomie 1989 i 1990 roku była Steffi Graf, która wygrała 66 spotkań z rzędu. Później żadnej zawodniczce nie udało się zbliżyć choćby do 50. wygranych z kolei.

