Iga Świątek nagle zaczęła mówić o Ukrainie. "Teraz potrzebuję trochę czasu"

- Mam nadzieję, że następnym razem kiedy będę tak przemawiać, będzie to w lepszym świecie i Ukraina będzie wolna - tymi słowami Iga Świątek zakończyła swoje przemówienie jeszcze na korcie w Miami. Za co zebrała brawa i wielkie uznanie wśród kibiców. Także w social mediach. Polka wygrała trzeci turniej z rzędu i stała się czwartą zawodniczką, która sięgnęła po "Sunshine Double", a więc turnieje w Dausze, Indian Wells oraz w Miami. W sobotę polka pokonała w finale Naomi Osakę 6:4, 6:0.

Iga Świątek dziękuje trenerom po wygranej w kolejnym turnieju. "Teraz potrzebuję trochę czasu"

- Brakuje mi słów - powiedział na początku Bartosz Ignacik, który rozmawiał po finale z Igą Świątek. Tenisistce nie zabrakło humoru i bardzo szybko skontrowała: "To ja dziękuję za wsparcie tutaj, ale jeśli nie masz słów, to ciężko będzie przeprowadzić wywiad". Oboje szybko przeszli do konkretów, a tenisistka miała okazję podzielić się kolejnymi przemyśleniami na temat swojej ostatniej dyspozycji.

Przypomnijmy, że Świątek to pierwsza zawodniczka, której udało się wygrać trzy z rzędu turnieje rangi WTA 1000 i to już na początku sezonu WTA Tour. - Bardzo się cieszę z sukcesu w tych trzech turniejach, bo z każdym kolejnym udowadniałam sobie, że mogę więcej. Mogłam uwierzyć, że niebo jest limitem. Teraz potrzebuję trochę czasu, żeby odsapnąć i pocieszyć się tymi sukcesami, a zarazem tym, co chciałam osiągnąć przez całe życie - powiedziała Świątek w rozmowie z Canal+Sport.

Iga Świątek przemówiła. Te słowa chwyciły za serce wszystkich. "Teraz chyba uwierzę"

Nieco więcej Świątek powiedziała też o swojej grze przeciwko Naomi Osace, byłej liderce rankingu WTA, a także zwyciężczyni trzech turniejów wielkoszlemowych. - W drugim secie generalnie szłam na fali. Udało mi się wzbudzić w Naomi wątpliwości. Faktycznie jej pierwszy serwis robił dużą robotę. Broniła się nim w pierwszym secie. Później tak nie było. Cieszę się, że wywierałam na niej taką presję, bo to nie wyszło z niczego - oznajmiła Świątek.

Tytaniczna praca, jaką wykonuje to zasługa sztabu szkoleniowego, z którym pracuje od kilku miesięcy. - Na pewno praca trenera Wiktorowskiego wiele dała. Czuję ogromną różnicę, odkąd zaczęłam z nim pracować. Czujesz też różnicę, gdy wiesz, że sztab cię nie zawiedzie. Czułam, że się męczę, ale wykonałam taką robotę z Darią [Abramowicz - przyp. red.], że nie fiksowałam się na tym. Dzięki temu mogłam być bardziej efektywna i kończyłam mecze w dwóch setach, a nie w trzech. Trener Wiktorowski nauczył mnie też lepiej atakować i przejmować inicjatywę. Dzięki temu też wygrywam - mówiła Świątek.

Co dalej z Igą Świątek? Kiedy znowu będziemy mogli obejrzeć Polkę na korcie? - Nie będę mówić o przyszłości. Logika podpowiada jednak, że muszę odpocząć. Później podejmiemy decyzję - powiedział 20-latka.