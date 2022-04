Wojciech Fibak komentuje wielki triumf Świątek. Trudno się dziwić reakcji Osaki

To są dotychczas najlepsze tygodnie w karierze Igi Świątek. Polka wygrała właśnie trzeci turniej z rzędu. Po Dausze i Indian Wells dorzuciła sukces w Miami. Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości po rezygnacji Ashleigh Barty, czy Iga Świątek powinna być nową liderką rankingu WTA - dziś już tych wątpliwości nie ma. Polka weszła w tryb mistrzowski - aż szkoda, że za tydzień nie rusza kolejny w tym roku turniej wielkoszlemowy.

Finałowe spotkanie z Naomi Osaką w Miami to kolejny popis w wykonaniu polskiej tenisistki. Japonka wraca do wysokiej formy po miesiącach walki z depresją. Ostatni finał zagrała ponad rok temu w Melbourne, gdy wygrała Australian Open. Później dopadły ją problemy natury mentalnej. Dla niej ten tydzień na Florydzie i tak jest bardzo udany. Pozwoli jej się odbić po słabszych miesiącach, pełnych niepewności. Nie pozwoli jednak w pełni uwierzyć w siebie, bo w finale Osaka została rozbita przez naszą tenisistkę.

Fibak o złotych czasach

Jeszcze początek meczu był wyrównany, ale z każdą minutą rosła przewaga 20-latki z Raszyna. Dominowała pewność siebie, jaką zbudowała ostatnimi 16. zwycięstwami z rzędu. Świątek pierwszego seta zamknęła wynikiem 6:4. A druga partia? To był dopiero jej popis! 6:0!

- To są złote czasy dla polskiego tenisa. Nigdy nie mieliśmy dwojga tenisistów w ścisłej czołówce. Agnieszka Radwańska była samotna, ja byłem samotny. Ameryka jest bardzo ważnym miejscem dla tenisa. Cały świat to ogląda. Przewidywałem taki przebieg meczu. Stawiałem, że Naomi może urwać Idze po dwa gemy w każdym z setów - mówi Wojciech Fibak w rozmowie ze Sport.pl.

- Początek finału był troszeczkę nerwowy. Ale z każdą minutą było widać, jak rośnie przewaga Igi. Naomi ma potężne uderzenia, ale Iga jest szybka, zwrotna i radziła sobie z siłą Japonki. Naomi nie kryła dobrze kortu, a Iga świetnie returnowała. Wiele serwisów Japonki, które z innymi zawodniczkami mogłyby nie wracać, Polka odbijała - dodaje Fibak.

"Świątek zdominowała rozgrywki"

Trudno się dziwić zniechęceniu, jakie widać było na twarzy Naomi Osaki pod koniec meczu. Trudno się dziwić frustracji w kolejnych zagraniach. Iga Świątek jest dziś tak kompletną zawodniczką, że nawet Ashleigh Barty z formą ze styczniowego Australian Open miałaby problem, by znaleźć receptę na ogranie naszej tenisistki. Nowa królowa światowych kortów pochodzi z Polski, pochodzi z Raszyna. Od poniedziałku będzie oficjalnie "jedynką" kobiecego tenisa z ponad 1000 punktów przewagi nad drugą Barborą Krejcikovą.

- Naomi zagrała i tak lepiej, niż się spodziewałem. Jeśli się poprawi, zacznie regularniej grać, to możemy mieć między nimi ciekawą rywalizację. Kto może zagrozić Idze Świątek? Może Paula Badosa, Maria Sakkari albo jakaś młodsza tenisistka, ale dziś trudno takie znaleźć. Wiemy, że Danielle Collins czy Jelena Ostapenko ogrywały w tym roku Igę, ale stosowały metodą va bank - na jedno uderzenie. Tak się nie da grać cały czas. Naomi próbowała dziś wchodzić głębiej w kort, ale nie miała odwagi, bo to bardzo niebezpieczny sposób rozgrywania punktów. Rozmawialiśmy już o tym, że Iga Świątek zdominuje rozgrywki i to właśnie się dzieje - kończy Fibak.