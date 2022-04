Hubert Hurkacz gra w finale debla! Gdzie i o której godzinie obejrzeć to starcie? [TRANSMISJA]

Pomimo znakomitej gry w singlu, Hubert Hurkacz nie będzie miał okazji do obrony tytułu w Miami. Najlepszy polski tenisista przegrał z rewelacyjnym 18-latkiem Carlosem Alcarazem. Wciąż jednak ma szansę na triumf w deblu. Gdzie i o której godzinie obejrzeć finał gry deblowej?

Hurkacz nie obroni tytułu w Miami. Kosmiczny półfinał dla 18-latka z Hiszpanii

Droga duetu Hubert Hurkacz - John Isner do finału

Hubert Hurkacz i John Isner są jak dotąd w Miami niemal bezkonkurencyjni. Polsko-amerykański duet pokonywał odpowiednio Kevina Krawietza i Andreasa Miesa 6:3, 7:6(3), Austina Krajiceka i Edouarda Rogera-Vasselina 4:6, 6:3, 10:6, Rajeeva Rama i Joe Salisbury'ego 7:6(7), 6:3, a także Thanasiego Kokkinakisa i Nicka Kyrgiosa 6:4, 6:3.

Rywalem Hurkacza i Isnera będą Holender Wesley Koolhof i Brytyjczyk Neal Skupski. Duet ten wygrywał odpowiednio z Lloydem Harrisem i Matwe Middelkoopem 7:6(6), 7:5, Pedro Martineza i Lorenzo Sonego 6:3, 7:6(8), Rohana Bopannę i Denisa Szapowałowa 6:2, 6:1 oraz Simone Bolelliego i Fabio Fogniniego 6:1, 3:6, 10:5.

Hurkacz gra w finale debla. Gdzie i o której godzinie oglądać?

W grze singlowej Hubert Hurkacz nie obroni tytułu mistrza Miami Open. W półfinale Polak przegrał z rewelacyjnym 18-latkiem Carlosem Alcarazem. Starcie było niezwykle wyrównane, ale ostatecznie to Hiszpan wygrał 7:6(5), 7:6(2) i to on zagra w finale turnieju.

Finał deblowego turnieju w Miami pomimędzy Hubertem Hurkaczem i Johnem Isnerem a Wesley'em Koolhofem i Neal'em Skupskim rozpocznie się w sobotę, 2 kwietnia o godzinie 21:30. Transmisję tego meczu będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport oraz w aplikacji Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz online w aplikacji Sport.pl LIVE.