Iga Świątek może pobić niezwykły rekord. To byłby historyczny wyczyn

Nie ma wątpliwości, że Iga Świątek jest w życiowej formie. Polka nie miała sobie równych, wygrywając dwa prestiżowe turnieje WTA - w Dosze oraz Indian Wells. Podobnie jest w Miami. W sobotę 20-latka stanie przed kolejną szansą na tytuł. W dodatku już w poniedziałek po raz pierwszy w karierze Świątek zostanie liderką rankingu WTA, po tym jak Ashleigh Barty zakończyła karierę.

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Iga Świątek przed szansą zapisania się w historii

W turnieju WTA 1000 w Miami Polka niemal bezproblemowo odprawiała kolejne rywalki z turnieju. 20-latka pokonała Viktoriję Golubić (42. WTA), Madison Brengle (59. WTA), Cori Gauff (17. WTA), Petrę Kvitovą (32. WTA) oraz Jessicę Pegulę (21. WTA), nie tracąc ani jednego seta. Co więcej, Świątek może pochwalić się niezwykłą serią zwycięstw. Wygrana w półfinale na Florydzie była jej 16. triumfem z rzędu. Finałowe starcie z Naomi Osaką będzie więc okazją do przedłużenia passy.

Wielkie wyzwanie przed Świątek. Ekspert ostrzega Polkę przed finałem

Jednak to nie jedyny rekord, który już w sobotę będzie miała szansę pobić 20-latka. Wygrana Świątek w finale WTA 1000 w Miami sprawi, że Polka sięgnie po „Sunshine Double", a więc zwycięstwo zarówno w turnieju Indian Wells, jak i na Florydzie, w jednym sezonie. Sztuka ta udała się zaledwie trzem zawodniczkom – Stefi Graf (1994, 1996), Kimi Clijsters (2005) oraz Wiktorii Azarence (2016). Dodatkowo, jeśli Iga wygra w Miami to będzie najmłodszą tenisistką, której udało się zdobyć „Sunshine Double". Jak do tej pory rekord ten należy do Kim Clijsters, która w dniu zwycięstwa miała 22 lata.

Świątek przegrała z Osaką i wyciągnęła wnioski. "Teraz to ja używam tej metody"

Iga Świątek - Naomi Osaka. Gdzie i kiedy oglądać rywalizację?

Mecz Świątek - Osaka odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia o godzinie 19:00. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport oraz w aplikacji Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz online w aplikacji Sport.pl LIVE.