Świątek przegrała z Osaką i wyciągnęła wnioski. "Teraz to ja używam tej metody"

Iga Świątek (2. WTA) znakomicie spisuje się w tym roku. Po dotarciu do półfinału Australian Open i wygraniu finałów turniejów w Dausze i w Indian Wells, teraz zagra w finale prestiżowego turnieju WTA Masters 1000 w Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Radwańska nie ma wątpliwości ws. Igi Świątek. "Barty abdykowała"

"Kilka lat temu w ogóle bym o tym nie pomyślała"

Finałową rywalką Igi Świątek będzie Japonka Naomi Osaka (77. WTA), czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych (Australian Open 2019 i 2021 oraz US Open 2018 i 2020).

- Jestem bardzo podekscytowana. Granie przeciwko Naomi to coś niesamowitego, a szczególnie w finale i na dodatek w Miami Open. Kilka lat temu w ogóle bym o tym nie pomyślała. Cieszę się, że moje wszystkie cele i marzenia się spełniają. To też świadczy o tym, jaki postęp zrobiłam od ostatniego czasu kiedy z nią grałam. Jestem z tego bardzo dumna - przyznała Iga Świątek.

Wtedy w turnieju Rogers Cup w Toronto w 2019 roku Osaka wygrała 7:6 (7:4), 6:4. Był to ich jedyny bezpośredni pojedynek.

- Ten mecz był bardzo ważny, bo był jak początek wszystkiego. Powiedziałbym nawet, że to była chyba moja pierwsza nocna sesja na WTA. Te mecze są zawsze ważne, czujesz, że robisz postępy i możesz rywalizować z najlepszymi zawodniczkami. Mieliśmy naprawdę dobre wymiany bekhendowe, trzymałyśmy się linii końcowej i żadna nie chciała się pomylić. Wtedy czułam, że wcale nie przegrywam. Moją uwagę zwrócił fakt, że najlepsze zawodniczki wykorzystują swoje serwisy do ucieczki przed breakpointami. Teraz to ja używam tej metody - dodaje Iga Świątek.

Polka przyznała, że finał z Osaką będzie nowym doświadczeniem.

- W tej chwili mam też do czynienia z pewnego rodzaju popularnością, chociaż wydaje mi się, że Naomi jest znacznie bardziej popularna. Jest osobą z naprawdę silną stroną biznesową swojej kariery, więc dla mnie będzie to nowe doświadczenie. Wcześniej nie miałam okazji zbliżyć się do takich zawodniczek, ale na pewno się to zmieniło. Czuję to, więc coraz bardziej mogę ich rozumieć. Właściwie mogę być w podobnej sytuacji - przyznaje najlepsza polska tenisistka.

Dla niej będzie to ostatni mecz przed objęciem w poniedziałek fotelu liderki światowego rankingu WTA.

- Oczywiście jestem podekscytowana, ale moim najważniejszym zadaniem będzie traktowanie finału jak kolejnego. Nie chcę zmieniać swoich rytuałów. Nie chcę zmieniać swojego nastawienia, bo całkiem dobrze pracowałam - dodała Świątek.

Osaka zdradza, co myśli o Świątek. "Pamiętam, jak grałyśmy po raz pierwszy"

Finał Iga Świątek - Naomi Osaka w sobotę o godz. 19 czasu polskiego. Transmisję tego meczu będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport oraz w aplikacji Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz online w aplikacji Sport.pl LIVE.