"Hurkacz może wygrać turniej wielkoszlemowy". Przyszły numer 1 na jego drodze

Świetny czas właśnie przeżywa Iga Świątek, która w sobotę zagra w finale Miami Open z Naomi Osaką. Nasza nowa numer 1 światowego rankingu WTA ma serię aż 16 wygranych meczów z rzędu. I za chwilę może wygrać trzeci z kolei turniej rangi WTA 1000. Ale świetny moment na tych samych kortach ma też Hubert Hurkacz. Ubiegłoroczny triumfator jest już w półfinale singla i w finale debla.

Hurkacz w grze o dwa tytuły. "Bardzo rzadko się zdarza"

- Hubert miał świetny początek sezonu. Razem byliśmy w Sydney, gdzie w ATP Cup rozegrał cztery bardzo dobre pojedynki i trzy wygrał - wspomina Marcin Matkowski, kapitan reprezentacji Polski. - Teraz Hubert wrócił do tamtego poziomu. A może nawet gra jeszcze lepiej. Przecież właśnie wygrał ćwierćfinał ze światowym numerem 2 Daniiłem Miedwiediewem. A w deblu jest już w finale (gra z Amerykaninem Johnem Isnerem). Bardzo rzadko się zdarza, że w turnieju tak wysokiej rangi tenisista dochodzi tak wysoko w singlu i w deblu. To pokazuje, jak świetnie Hubert się czuje w Miami - dodaje nasza były, wybitny deblista.

"Jego brawura imponuje". Alcaraz zachwyca

Miami na Florydzie to zdecydowanie jedno z ulubionych miejsc Hurkacza. Jemu służą upały z dużą willgotnością powietrza. W trudnych warunkach 25-letni Polak pokazuje świetne przygotowanie fizyczne. I wyraźnie odżywa mentalnie po nieudanym pierwszym turnieju wielkoszlemowym w 2022 roku.

Po rzeczywiście mocnym wejściu w sezon w Sydney, na ATP Cup, Hurkacz słabo wypadł w Melbourne. Z Australian Open odpadł już w drugiej rundzie, przegrywając 4:6, 2:6, 3:6 z dużo niżej notowanym Adrianem Mannarino.

Teraz w Miami Hurkacz pokonał już nie tylko Miedwiediewa w ćwierćfinale (7:6, 6:3), ale też we wcześniejszych rundach innych tenisistów ze światowej czołówki - Karacjewa (7:5, 4:6, 6:3) i Harrisa (7:6, 6:2).

- Już w poprzednich turniejach, w Dubaju i w Indian Wells, Hubert wyglądał dobrze. A teraz w półfinale z Carlosem Alcarazem musi zagrać równie znakomicie, jak w ćwierćfinale z Miedwiediewem, bo chociaż Hiszpan jest w rankingu niżej (na 16. miejscu), to będzie bardzo niewygodnym przeciwnikiem - mówi Matkowski.

- Alcaraz to przyszłość tenisa. A nawet teraźniejszość, bo on już się dobija do top 10. Ma niesamowity potencjał. To przyszły numer 1. Gra na bardzo wysokim poziomie. Ale Hubert nie jest bez szans - dodaje były tenisista.

Czy to znaczy, że według Matkowskiego 10. w rankingu ATP Hurkacz nie jest faworytem meczu? - Doświadczenie przemawia za Hubertem, ale duże wrażenie robi sposób, w jaki Alcaraz gra. Jego brawura imponuje. On w tym roku przegrał tylko dwa mecze - pięciosetowy bój z Berrettinim na Australian Open po tie-breaku w decydującym secie i w półfinale Indian Wells po trzysetowej walce ze swoim idolem, Rafaelem Nadalem. To pokazuje, w jakiej jest formie - analizuje Matkowski. - Ale mimo to przed chwilą był blisko przegrania z Kecmanoviciem. Moim zdaniem Hubert prezentuje się w Miami jeszcze lepiej niż Alcaraz. To mecz z szansami 50 na 50 - dodaje.

Hurkacz nie ma wielkiego problemu z Wielkimi Szlemami?

Matkowski jest przekonany, że Hurkacz może być trzecim tenisistą, który w 2022 roku pokona Alcaraza tylko pod warunkiem, że nie pozwoli rywalowi dojść do głosu. - Nie można oddać pola, bo Alcaraz bardzo dobrze gra w ofensywie. Ma wspaniały forhend, ma też bardzo dobry bekhend po linii. Jeśli tylko Hubert będzie mu pozwalał przejmować inicjatywę, to będą kłopoty - przekonuje. - Ale Hubert ma jedną rzecz dużo lepszą od Alcaraza. To serwis. Jeżeli będzie serwował jak w meczu z Karacjewem, gdy miał 24 asy, to może sobie zbudować przewagę w wymianach i wtedy spokojnie grać - dodać.

Matkowski jest spokojny, jeśli chodzi o kolejne tygodnie Hurkacza. I bardzo pozytywnie myśli o turniejach wielkoszlemowych. Do tej pory z wyjątkiem ubiegłorocznego Wimbledonu Hubertowi w tych najważniejszych imprezach nie szło. - Nie sądzę, że Hubert się spala w Wielkich Szlemach, chociaż faktycznie uzyskuje wyniki zdecydowanie poniżej możliwości, jakie ma. Ale już półfinał Wimbledonu pokazał, że może dużo osiągnąć. On na pewno ma potencjał na dojście do finału i przy dobrych okolicznościach może w bieżącym roku wygrać któryś z tych turniejów - przekonuje ekspert.

- Hurkacz jest świetnie przygotowany, siedem meczów do trzech wygranych setów bez trudu może wytrzymać. Musi tylko akurat w momencie takiego turnieju mieć najwyższą formę, wszystko musi mu się zgrać. Przed nim jeszcze trzy turnieje wielkoszlemowe w tym roku i uważam, że nawet na mączce w Paryżu stać go na pogranie na dobrym poziomie. Druga runda, jak ostatnio w Australian Open, to zdecydowanie nie jest jego poziom - podsumowuje Matkowski.