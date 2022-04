Hubert Hurkacz gra o finał Miami Open. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Alcarazem? [TRANSMISJA]

Hubert Hurkacz (10. ATP) zdaje się wracać powoli do formy z poprzedniego sezonu. Polak sprawił w czwartek sporą niespodziankę pokonując w ćwierćfinale Miami Open wicelidera rankingu ATP Daniiła Miedwiediewa 7:6(9:7), 6:3. Teraz czeka go równie trudne zadanie w walce o finał, ponieważ jego przeciwnikiem już w nocy z piątku na sobotę będzie utalentowany Hiszpan Carlos Alcaraz (16. ATP). Ich pojedynek powinien się rozpocząć około godziny 1:00 czasu polskiego.

Hurkacz broni tytułu w Miami. Trudne zadanie w półfinale

Hurkacz do tej pory nie radził sobie zbyt dobrze w 2022 roku. Jego najlepszym dotychczasowym wynikiem był półfinał turnieju w Dubaju, w którym został pokonany przez Andrieja Rublowa (7. ATP) 6:3, 5:7, 6:7(5:7). Jednak na Florydzie polski tenisista ma spore szanse na powtórzenie wyniku z ubiegłego roku, kiedy to triumfował w turnieju Miami Open. Dla 24-latka był to jeden z największych sukcesów w karierze, który dał mu pierwszy awans do najlepszej dziesiątki rankingu ATP.

Jednak zanim Hurkacz będzie mógł myśleć o obronie tytułu, czeka go bardzo trudny pojedynek w półfinale. Jego przeciwnikiem będzie bowiem największy talent hiszpańskiego tenisa - Carlos Alcaraz. Obaj zawodnicy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy.

18-latek pomimo młodego wieku może się już pochwalić kilkoma sukcesami. Triumfował w dwóch turniejach ATP (Umag 2021, Rio de Janeiro 2021), a także doszedł do ćwierćfinału zeszłorocznego US Open. Szerszej publiczności dał się jednak poznać dopiero wygrywając turniej ATP Finals 2021 w Mediolanie.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Huberta Hurkacza w półfinale Miami Open?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Carlosem Alcarazem w półfinale turnieju Miami Open odbędzie się w nocy z 1 na 2 kwietnia. Obu tenisistów można się spodziewać na korcie około godziny 1:00 czasu polskiego. Transmisję tego meczu będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl, oraz online w aplikacji Sport.pl LIVE.