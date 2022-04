Znamy rywalkę Igi Świątek w finale w Miami. Zagra z przyjaciółką

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Iga Świątek odniosła 16. zwycięstwo z rzędu i po ograniu Amerykanki Jessiki Peguli (WTA 21) 6:2, 7:5 awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Miami. Już przed rozpoczęciem swojego spotkania polska tenisistka wiedziała, z kim zmierzy się w ewentualnym meczu o trzeci kolejny tytuł w cyklu WTA.

Przeciwniczką Igi Świątek w finale w Miami będzie jej dobra przyjaciółka - Naomi Osaka (WTA 77). Japonka po trzysetowym boju pokonała w półfinale Szwajcarkę Belindę Bencić (WTA 28) 4:6, 6:3, 6:4.

Spotkanie rozpoczęło się lepiej dla Bencić, która szybko objęła w pierwszym secie prowadzenie 4:1, by ostatecznie wygrać tę partię 6:4. Druga partia wyglądała już zupełnie inaczej. To Osaka miała w niej inicjatywę - prowadziła 2:0, później 5:2, by ostatecznie zwyciężyć do 3.

W decydującym secie Bencić nie wykorzystywała swoich szans. Przy prowadzeniu 2:1 miała dwa break pointy, później przy remisie 2:2 miała piłkę na 3:2, a koniec końców nie minęło wiele czasu, a przegrywała 2:5 po tym, jak Osaka zdobyła aż 11 punktów z rzędu. Szwajcarkę było jeszcze stać na zryw w końcówce i wygranie dwóch kolejnych gemów, ale jej rywalka zdołała zakończyć mecz przy własnym serwisie, triumfując w trzeciej partii 6:4.

Ostatnie kilkanaście miesięcy były dla Naomi Osaki bardzo burzliwe. Rok 2021 Japonka rozpoczęła od zwycięstwa w Australian Open, ale później się zatrzymała. W trakcie Rolanda Garrosa wycofała się, informując świat o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. Nie zagrała na Wimbledonie, a na igrzyskach olimpijskich w Tokio i US Open odpadła bardzo szybko. To wszystko sprawiło, że Osaka aktualnie jest dopiero 77. zawodniczką rankingu WTA, choć nie tak dawno była jeszcze wiceliderką cyklu.

Teraz odbudowuje powoli pozycję i po awansie do finału w Miami będzie w najnowszym zestawieniu co najmniej 36. Zwycięstwo nad Igą Świątek i tytuł na Florydzie pozwoli jej wrócić do TOP 30.

"Zapomnieliśmy, że Naomi Osaka od samego wygrywania Wielkich Szlemów nie przestała być kłębkiem sprzeczności. Że można być raz cichą myszką, raz liderką ruchu Black Lives Matter w tenisie. Być mistrzynią wielkich meczów, a uginać się pod ciężarem codziennych obowiązków. A ten ciężar nigdy nie był dla Osaki większy niż w roku igrzysk w Tokio, którym dała twarz" - pisali o Japonce Dominik Senkowski i Paweł Wilkowicz.