"Nowy Nadal" rywalem Hurkacza w półfinale Miami! Co za show w ćwierćfinale [WIDEO]

Hubert Hurkacz w czwartek najpierw pokonał wicelidera rankingu Daniłła Miedwiediewa 7:6, 6:3, a następnie w deblu wraz z Johnem Isnerem awansował do finału, pokonując mistrzów Australian Open, Australijczyków Kyrgiosa i Kokkinakisa 6:4, 6:3. Wieczorem Polak mógł już się regenerować i obserwować, kto będzie jego rywalem w piątkowym półfinale singla.

Ćwierćfinał z udziałem 18-letniego Hiszpana Carlosa Alcaraza (ATP 16) i 22-letniego Serba Miomira Kecmanovicia (ATP 48) był od początku do końca bardzo wyrównany. W całym trzysetowym pojedynku były tylko trzy przełamania, z czego dwa już w pierwszym secie, gdy obaj tenisiści wygrali po jednym gemie przy serwisie rywala. To oczywiście doprowadziło do tie-breaka, w którym minimalnie lepszy okazał się Kecmanović, zdobywając trzy punkty z rzędu od stanu 4:5 i zwyciężając 7:5.

Drugą partię znakomicie rozpoczął z kolei Alcaraz, który dzięki szybkiemu przełamaniu, popisując się przy tym kilka niezwykle efektownymi uderzeniami, wyszedł na prowadzenie 3:0 i już do końca seta pozwolił rywalowi na zaledwie jednego break-pointa. Wykorzystał drugą piłkę setową i całego seta 6:3.

W decydującej rozgrywce przełamań już nie uświadczyliśmy. Mało tego - ani Alcaraz, ani Kecmanović nie wywalczyli ani jednej szansy na wygranie gema przy serwisie przeciwnika. Znów o losie całej partii musiał zadecydować tie-break. Tym razem było odwrotnie niż w pierwszym secie - to Kecmanović prowadził już nawet 5:3, by kolejne cztery punkty i całe spotkanie padło łupem Carlosa Alcaraza, który już przy pierwszej piłce meczowej po fantastycznej wymianie zakończył ten niezwykle zacięty mecz.

"Nowy Rafael Nadal", jak nazywany jest 18-letni Carlos Alcaraz pokonał Miomira Kecmanovicia 6:7, 6:3, 7:6 i to on będzie rywalem Huberta Hurkacza w piątkowym półfinale w Miami. Spotkanie to zostanie rozegrane w nocy z piątku na sobotę, nie przed godziną 1:00 czasu polskiego.