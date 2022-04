Znamy godzinę półfinału Hurkacza. Zła wiadomość dla kibiców [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

To był świetny mecz w wykonaniu Huberta Hurkacza. Polak pokonał 7:6, 6:3 Rosjanina Daniiła Miedwiediewa i pewnie awansował do półfinału turnieju ATP 1000 w Miami. Hurkacz zakończył spotkanie forhendowym winnerem i przedłużył swoją serię zwycięstw w turnieju na Florydzie do dziesięciu meczów. W zeszłym roku Hurkacz pokonał w finale 7:6, 6:4 Jannika Sinnera, a teraz może bronić tytułu ze zwycięzcą meczu Francisco Cerundolo (Argentyna) - Casper Ruud (Kanada). Półfinał może jednak być dla Polaka ciężką przeprawą.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

ATP Miami. Świetna seria Alcaraza w 2022 roku. To on może być rywalem Huberta Hurkacza

Znamy niemal wszystkich półfinalistów turnieju ATP 1000 w Miami. Francisco Cerundolo będzie walczyć o finał z Casperem Ruudem po tym, jak Jannik Sinner musiał skreczować. Hubert Hurkacz czeka na swojego rywala po wyeliminowaniu Daniiła Miedwiediewa. Wszystko rozstrzygnie się między Hiszpanem Carlosem Alcarazem a Serbem Miomirem Kecmanoviciem. Hurkacz grał z Kecmanoviciem w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju w Rzymie i przegrał 3:6, 6:1, 4:6.

Carlos Alcaraz, określany nowym Nadalem, może pochwalić się świetną serią w 2022 roku. 18-latek wygrał aż 15 spotkań i przegrał tylko dwukrotnie. W półfinale Indian Wells lepszy okazał się Rafael Nadal (4:6, 6:4, 3:6), a w trzeciej rundzie Australian Open Hiszpana pokonał Matteo Berrettini (2:6, 6:7, 6:4, 6:2, 6:7). Alcaraz w Miami pokonał już Martona Fucsovicsa (6:3, 6:2), Marina Cilicia (6:2, 6:2) i Stefanosa Tsitsipasa (7:5, 6:3).

Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz Huberta Hurkacza?

Półfinałowy mecz Huberta Hurkacza w Miami ze zwycięzcą spotkania Carlos Alcaraz - Miomir Kecmanović odbędzie się w nocy z piątku na sobotę nie przed 1:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.