Hurkacz ucieszył Djokovicia. Pokonał rywala, który nie powinien w ogóle grać

To był kolejny znakomity występ Huberta Hurkacza. Po kilkunastu minutach prowadził 3:0, a w piłkach 12:2. Potem był o włos od wygrania seta przy serwisie Daniła Miedwiediewa, doczekał się dwóch piłek setowych. Wtedy Rosjanin przebudził się, doprowadził do tie-breaka, w którym jednak to Hurkacz był skuteczniejszy. Polak dogrywkę pierwszej partii wygrał 9:7.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Hurkacz zaimponował

Set otwierający spotkanie trwała godzinę. Tak bardzo zmęczył Miedwiediewa, że od początku drugiej partii ledwo stał na nogach. Trudne warunki w Miami (wysoki poziom wilgotności) wyraźnie wpływały na poziom gry Rosjanina. Hurkacz? Dla niego cały sezon mógłby odbywać się na Florydzie. Do tej pory przegrał w Miami tylko jedno spotkanie w turnieju głównym - trzy lata temu z Féliksem Auger-Aliassimem. Ma bazę treningową niedaleko i doskonale odnajduje się w takich warunkach.

Polak wygrał ubiegłoroczną edycję imprezy w Miami i jest na dobrej drodze by powtórzyć to osiągnięcie. W drugim secie z Miedwiediewem zademonstrował niezwykłą odporność psychiczną. Wicelider rankingu walczył ze swoim organizmem, wziął przerwę medyczną. Wielu na miejscu Hurkacza mogłoby wówczas stracić koncentrację, ale nie Polak. Utrzymał nerwy na wodzy, dokończył dzieła, rozrzucając podmęczonego Rosjanina po korcie. Wygrał w pełni zasłużenie 7:6, 6:3. Był lepszy pod względem stricte tenisowym i fizycznym.

Zwycięstwo w wyjątkowych okolicznościach

To drugie w karierze zwycięstwo Hurkacza nad Miedwiediewem. Pierwsze było jeszcze cenniejsze, bo w czwartej rundzie zeszłorocznego Wimbledonu. Polak potrafi się postawić rywalowi z Moskwy, z którym powalczył także jak równy z równym w Turynie w Turnieju Mistrzów kończącym sezon 2021. Wygrana nad Miedwiediewem w Miami cieszy także z powodu wyjątkowych okoliczności, w jakich rozgrywane są obecnie turnieje tenisowe.

Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF), Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA) oraz Organizacja Męskiego Tenisa (ATP) mimo nacisku ze strony środowiska tenisowego nie zdecydowały się zawiesić rosyjskich tenisistów po inwazji Rosji na Ukrainę. Miedwiediew czy Rublow mogą dalej walczyć o sławę, pieniądze i punkty do rankingu. Jedyna kara jaka ich spotkała to brak występów w Pucharze Davisa (Rosyjski Związek Tenisowy został zawieszony) oraz brak flagi przy ich nazwisku. Zapewne wciąż nie mogą się po tym pozbierać.

Niemcy wybrali grupę marzeń i śmierci na MŚ 2022. Zgadnijcie, gdzie jest Polska

Tenisowe władze nie poszły śladem m.in. światowej federacji kajakarstwa, wioślarstwa, narciarstwa czy judo, które jako przedstawiciele sportów indywidualnych zawiesiły sportowców z Rosji i Białorusi. Tenis wybrał inną drogę, ale nie należy o tym zapominać. Rosyjscy i białoruscy tenisiści powinni być w tym momencie zawieszeni.

Bardzo zła wiadomość dla Kamila Glika. Jest diagnoza po meczu ze Szwecją

Djoković liderem

Wygrana Hurkacza ucieszy także Novaka Djokovicia. Gdyby bowiem Miedwiediew awansował w Miami to półfinału, odzyskałby prowadzenie w rankingu ATP. W ostatnich tygodniach Rosjanin i Serb na przemian liderują w zestawieniu tenisistów. Porażka Miedwiediewa z Hurkaczem oznacza, że Djoković na dłużej pozostanie na tronie. Przypomnijmy, że Serb nie gra w USA, bo nie zdecydował się zaszczepić przeciwko COVID. Ominęły go imprezy w Indian Wells i Miami.

W półfinale na Florydzie Hubert Hurkacz zmierzy się z lepszym z pary Miaomir Kecmanović - Carlos Alcaraz. Rywalizacja z Hiszpanem, który rośnie z tygodnia na tydzień, byłaby iście pasjonująca. Alcaraz ograł ostatnio m.in. Stefanosa Tsitsipasa. By zmierzyć się z Hurkaczem, musi jednak najpierw w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego wyeliminować rodaka Djokovicia.