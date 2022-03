Iga Świątek walczy o finał Miami Open. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Pegulą? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek pokonała w nocy ze środy na czwartek Czeszkę Petrę Kvitovą (32. WTA) 6:3, 6:3 i awansowała do półfinału Miami Open. Było to już 15. zwycięstwo z rzędu 20-letniej tenisistki, a o kolejne zagra już w nocy z czwartku na piątek z Amerykanką Jessicą Pegulą (21. WTA). Obie tenisistki powinny rozpocząć walkę o finał około godziny 3:00 czasu polskiego.

Świetna forma Igi Świątek. Czas na walkę o kolejny finał

Świątek w 2022 roku nie ma sobie równych. Jak do tej pory udało jej się wygrać już dwa prestiżowe turnieje WTA - w Doha i Indian Wells. W dodatku 20-latka już w poniedziałek po raz pierwszy w karierze zostanie liderką rankingu WTA. Stanie się to dzięki Ashleigh Barty, która niespodziewanie zakończyła karierę.

W Miami nasza tenisistka utrzymała wysoką dyspozycję i stoi przed ogromną szansą na zwycięstwo w kolejnym turnieju. Najpierw Iga Świątek musi jednak pokonać w półfinale Jessicę Pegulę, z którą do tej pory mierzyła się tylko raz i to dość dawno, bo w 2019 roku. Było to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Waszyngtonie, w którym 5:7, 6:4, 6:1 triumfowała Amerykanka.

Jessica Pegula jest obecnie jedną z najlepszych amerykańskich tenisistek, ale nie może się pochwalić zbyt wieloma sukcesami. Tylko raz triumfowała w turnieju WTA (Waszyngton 2019), a w turnieju wielkoszlemowym najdalej doszła do ćwierćfinału (Australian Open 2021 i 2022). W poprzedniej rundzie Amerykanka wyeliminowała Hiszpankę Paulę Badosę (6. WTA), która skreczowała przy stanie 1:4 w pierwszym secie.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Swiątek w półfinale Miami Open?

Spotkanie Igi Świątek z Jessicą Pegulą w półfinale turnieju Miami Open odbędzie się w nocy z 31 marca na 1 kwietnia. Obu tenisistek można się spodziewać na korcie około godziny 3:00 polskiego czasu. Transmisję tego meczu będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport oraz w aplikacji Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz online w aplikacji Sport.pl LIVE.