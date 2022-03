Hurkacz gra o półfinał turnieju w Miami. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie z Miedwiediewem? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W ubiegłorocznej edycji ATP Masters 1000 w Miami, to Hubert Hurkacz (ATP. 10) był najlepszy. W tym roku Polak broni tytułu, i jak na razie na kortach we Florydzie prezentuje się bardzo dobrze. We wtorek 25-latek awansował do ćwierćfinału turnieju. W walce o półfinał Hurkacz zmierzy się z Rosjaninem, Daniiłem Miedwiediewem (ATP. 2).

Hurkacz - Miedwiediew. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Tym razem mamy dobre wieści dla polskich kibiców. Spotkanie obu tenisistów odbędzie się w czwartek 31 marca o godzinie 19. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Arcytrudne zadanie przed Hurkaczem. W ćwierćfinale w Miami zagra z gwiazdą tenisa

Hurkacz - Miedwiediew. Droga do ćwierćfinału

W poprzednich rundach Wrocławianin dość pewnie pokonał rywali. Polak zwyciężał kolejno z Francuzem Arthurem Rinderknechem (58. ATP) 7:6 (7:5), 6:2, Rosjaninem Asłanem Karacjewem (32. ATP) 7:5, 4:6, 6:3 oraz pochodzącym z RPA Lloydem Harrisem (44. ATP) 7:6 (7:3), 6:2. Na tym turnieju Polak może pochwalić się również serią szesnastu wygranych piłek z rzędu. Jednak w walce o półfinał Wrocławianina czeka nie lada wyzwanie. Rywalem Polaka będzie wicelider rankingu ATP, Daniił Miedwiediew.

Hubert Hurkacz w półfinale debla w Miami. Duża niespodzianka

Rosjanin również gra bardzo dobrze na Florydzie. 26-latek zdołał wyeliminować z turnieju Brytyjczyka Andy'ego Murraya (85. ATP) 6:4, 6:2, Hiszpana Pedro Martineza (47. ATP) oraz Amerykanina Jensona Brooksby'ego (39. ATP) 7:5, 6:1, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Dodatkową motywacją Miedwiediewa w czwartkowym spotkaniu będzie szansa na odzyskanie pozycji lidera rankingu ATP. By to osiągnąć, Rosjaninowi wystarczy awans do półfinału w Miami.

Mecz ćwierćfinałowy ATP Masters 1000 w Miami będzie czwartym pojedynkiem obu tenisistów. W poprzednich starciach Rosjanin zwyciężał dwukrotnie, a raz to Polak był górą. Czwartkowe spotkanie będzie więc okazją dla Hurkacza na doprowadzenie do remisu.