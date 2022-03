O której wielki bój Igi Świątek o finał? Faworytka jest tylko jedna

- Spokój, pewność i dojrzałość. Pełna kontrola, dociśnięcie gazu w kluczowych momentach i odjazd - tak Świątek pokonała Petrę Kvitovą. Czeszka wygrywała Wimbledon, gdy Iga uczyła się podstaw tenisa. To był rok 2011 i 2014 - Świątek miała wtedy 10 i 13 lat. Kvitova wciąż ma mocną lewą rękę i jest niewygodną rywalką. Dla każdego. Ale Iga jest w takiej formie, że z każdą niewygodną rywalką radzi sobie znakomicie - tak Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl pisał o meczu Świątek - Kvitova.

Pierwsza od 2013 roku. Iga Świątek dokonała niebywałej rzeczy. Jak Szarapowa

Świątek z półfinałową rywalką grała raz. I przegrała

Iga Świątek, która od najbliższego poniedziałku będzie numerem jeden światowego rankingu WTA, poznała już rywalkę w półfinale w Miami. Najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą (21. WTA). Amerykanka awansowała do półfinału po tym, jak jej rywalka - Hiszpanka Paula Badosa (6. WTA) skreczowała. Hiszpanka przy stanie 1:4 pokazywała, że coś jej dolega. Po chwili podjęła decyzję, że wycofuje się z meczu. Okazało się, że ma wirusa.

- Myślę, że w tym tygodniu gram naprawdę dobrze. Szczerze mówiąc, przez cały rok nie czułam się zbyt dobrze. Byłam w stanie odbyć jednak ostatnio naprawdę dobre treningi tydzień przed turniejem, będąc tutaj, będąc w domu i jakoś ponownie znalazłam swoją grę. Jestem z tego zadowolona i nie mogę się doczekać półfinału - powiedziała Pegula po tym spotkaniu.

28-letnia Amerykanka w poprzednich meczach w Miami pokonała Amerykankę Sloane Stephens (38. WTA) 6:1, 6:4 i Elenę Rybakinę (Kazachstan, 18. WTA) 6:3, 6:4. W 1/8 finału jej rywalka - Ukrainka Anhelina Kalinina (51. WTA) tak jak Badosa, poddała mecz po przegraniu pierwszego seta 0:6.

Pegula w poprzednich turniejach w tym roku spisywała się przeciętnie. W Australian Open odpadła w ćwierćfinale po porażce z Australijką Ashleigh Barty 2:6, 0:6 (wcześniej w tym turnieju pokonała Marię Sakkari), w Dubaju i Indian Wells odpadała w drugiej, a w Dausze w trzeciej rundzie. Ubiegły rok Pegula skończyła z bilansem 41 zwycięstw i 19 porażek.

Pegula nie ma większych sukcesów w turniejach wielkoszlemowych. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał Australian Open w ubiegłym i w tym roku. W Roland Garrosie, Wimbledonie i US Open nigdy nie pokonała trzeciej rundy. Amerykanka wygrała tylko jeden turniej WTA - w 2019 roku w Waszyngtonie. Półfinał Peguli w Miami to jej najlepszy wynik w karierze w tym turnieju.

Będzie to drugi mecz Świątek - Pegula. Pierwszy raz zawodniczki zmierzyły się ze sobą w lipcu 2019 roku. Wtedy w turnieju na kortach twardych w Waszyngtonie Amerykanka w dwie godziny, 21 minut wygrała 5:7, 6:4, 6:1.

Dramat kolejnej rywalki Igi Świątek. Ukrainka zawiesza karierę

Pojedynek Świątek - Pegula w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego (o godz. 3).