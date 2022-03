Hubert Hurkacz w półfinale debla w Miami. Duża niespodzianka

Hubert Hurkacz (10. ATP) zdaje się wracać powoli do formy z poprzedniego sezonu. Polak w nocy z wtorku na środę pokonał Lloyda George'a Harrisa (44. ATP) 7:6 (7:3), 6:2 i awansował do ćwierćfinału Miami Open. Tam czeka go już zdecydowanie trudniejsze zadanie, ponieważ jego przeciwnikiem będzie lider światowego rankingu Daniił Miedwiediew. Wrocławianin czuje się jednak świetnie na Florydzie, co udowodnił, wygrywając ten turniej w ubiegłym roku. Jest więc spora szansa, że pokusi się o niespodziankę.

Hurkacz dobrze sobie radzi w Miami także w rywalizacji deblowej, w której występuje wraz z Amerykaninem Johnem Isnerem. Polsko-amerykańska para sprawiła w środę sporą niespodziankę pokonując w ćwierćfinale Rajeeva Rama i Joe Salisbury'ego, którzy są triumfatorami Australian Open 2020 i US Open 2021 7:6 (9:7), 6:3.

Hurkacz i Isner zagrali jednak fantastyczne spotkanie i nie dali zbyt wiele pola do popisu utytułowanym przeciwnikom. W pierwszym secie walka była wyrównana i polsko-amerykański duet musiał bronić dwóch break pointów. Ostatecznie udało się uchronić przed atakami rywali i doprowadzić do tie-breaka, w którym Hurkacz i Isner wygrali 9:7.

W drugim secie zobaczyliśmy już popis Polaka i Amerykanina, którzy doskonale wykorzystywali błędy nieco podłamanych rywali. Ostatecznie para Hurkacz/Isner wygrała 6:3 i wywalczyła awans do półfinału. W nim zmierzą się z równie wymagającymi przeciwnikami, którzy są obecnie w fantastycznej dyspozycji - Thanasim Kokkinakisem i Nickiem Kyrgiosem. Dwaj Australijczycy w wielkim stylu triumfowali niedawno w Australian Open.