Hurkacz poznał godzinę meczu o półfinał. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

To właśnie na kortach w Miami Hubert Hurkacz mógł w zeszłym roku cieszyć się ze swojego największego osiągnięcia w karierze. Po zaciętym boju, w finale Polak pokonał Jannika Sinnera 7:6 (7:4), 6:4. W tegorocznej edycji 25-latek radzi sobie równie dobrze, pewnie krocząc po kolejny tytuł. Jednak na jego drodze już w czwartek zjawi się wicelider rankingu ATP, Daniił Miedwiediew.

Hurkacz - Miedwiediew. Obaj tenisiści idą jak burza na Florydzie

Hubert Hurkacz rozpoczął turniej od drugiej rundy. W pierwszym spotkaniu Polak zmierzył się z Arthurem Rinderknechem (58. ATP), wygrywając tę rywalizację 7:6 (7:5), 6:2. W drugim meczu Wrocławianin nie bez problemów pokonał Asłana Karacjewa (32. ATP) 7:5, 4:6, 6:3. Spotkanie 1/8 finału również zakończyło się zwycięstwem 25-latka. Hurkacz wygrał z Lloydem Harrisem (44. ATP) 7:6 (7:3), 6:2, prezentując w końcówce niesamowitą formę. Polak wygrał ostatnie szesnaście piłek meczu. Kolejnym rywalem 25-latka będzie Miedwiediew, który tak samo, jak Hurkacz pewnie kroczy po tytuł.

Arcytrudne zadanie przed Hurkaczem. W ćwierćfinale w Miami zagra z gwiazdą tenisa

Rosjanin w trzech rozegranych meczach nie stracił ani jednego seta. W pierwszym spotkaniu ubiegłoroczny zwycięzca US Open pokonał Brytyjczyka Andy'ego Murraya (85. ATP) 6:4, 6:2. W trzeciej rundzie turnieju Miedwiediew zmierzył się z Hiszpanem Pedro Martinezem (47. ATP), wygrywając to spotkanie 6:3, 6:4. Z kolei przepustkę do ćwierćfinału zapewniło mu zwycięstwo nad Amerykaninem Jensonem Brooksbym (39. ATP) 7:5, 6:1. Miedwiediew łącznie w tych trzech meczach tylko dwa razy stracił swój serwis, co pokazuje, że Rosjanin jest w świetnej formie. 26-latek ma również szansę odzyskać pozycję lidera rankingu ATP. By osiągnąć ten cel, Daniił musi zwyciężyć w czwartkowym meczu z Polakiem.

Hurkacz - Miedwiediew. Starcie o półfinał

Ćwierćfinał ATP Masters 1000 w Miami będzie czwartym pojedynek obu tenisistów. Wszystkie trzy wcześniejsze spotkania rozegrali w ubiegłym roku. Najpierw Polak wygrał po niezwykle pasjonującym starciu w Wimbledonie 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3. Potem dwa razy, w równie zaciętych meczach lepszy był Rosjanin. Najpierw w Toronto zwyciężył 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), a potem w ATP Finals w Turynie 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Hurkacz - Miedwiediew. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie? Transmisja TV, stream online

Mecz obu tenisistów odbędzie się 31 marca o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.