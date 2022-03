Legenda tenisa: Iga Świątek sprawia, że reszta wygląda głupio

Iga Świątek przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie walczy o kolejny triumf w zawodach WTA Tour. Polka pokonała w poniedziałek Amerykankę Cori Gauff 6:3, 6:1, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału turnieju Miami Open. To już czternaste wygrane przez Świątek spotkanie z rzędu! Jej wynikami zachwyca się cały świat.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Iga Świątek chwalona przez lidera rankingu ATP. "Robi to niesamowicie dobrze"

Forma Igi Świątek nie umknie nikomu, kto interesuje się tenisem. Nie tak dawno o Polce wypowiedziała się Kim Clijsters, była świetna tenisistka, czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych i w 2003 roku światowy numer jeden rankingu WTA. We wtorek dołączył do niej Andy Roddick, a więc lider światowego rankingu ATP (2003-2004), zwycięzca US Open (2003) i czterokrotny finalista w Wimbledonie.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Myślę, że Świątek przewyższa wszystkich innych. Nie możemy skreślać ostatniego roku w tenisie. Świątek jest numerem jeden na świecie. Gra wręcz rewelacyjnie. Oglądam jej mecze, a gdy tylko przegrywa, od razu jest rozczarowana i to nie w arogancki sposób, po prostu jej oczekiwania są tak wysokie - powiedział Andy Roddick w programie "Tennis Channel".

Gol dla reprezentacji Polski w 95. minucie kluczowego meczu. Potrzebujemy cudu w el. MME

- Nie popełnia przypadkowych błędów i sprawia, że reszta zawodniczek wygląda głupio, bo po prostu mówi sobie: "Hej, będę trochę bardziej agresywna". To prawie tak, jakby sama to wymyśliła. Zazwyczaj wymaga to czasu, a ona robi to od razu i robi to niesamowicie dobrze - dodał Roddick.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale Miami Open z Petrą Kvitovą (32. WTA). Czeszka awansowała do najlepszej ósemki pokonując Weronikę Kudiermietowę 7:6, 6:4. Będzie to pierwsze spotkanie obu zawodniczek.