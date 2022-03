Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale Miami Open. Co za pościg

Iga Świątek jest jak walec! Dzięki temu, że karierę zakończyła Ashleigh Barty, Polka została pierwszą rakietą na świecie. Teraz udowadnia, że zasługuje na to, by być liderką rankingu WTA. Po zwycięstwach w Dosze i Indian Wells teraz Świątek rozbija kolejne rywalki w turnieju Miami Open. W poniedziałek pokonała Amerykankę Cori Gauff 6:3, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału.

Petra Kvitova kontra Iga Świątek w ćwierćfinale Miami Open

W nim jej rywalką będzie Petra Kvitova (WTA 32). Czeszka w swoim meczu o awans do ćwierćfinału pokonała Rosjankę Weronikę Kudiermietową (WTA 23). W pierwszym secie kibice byli świadkami kilku zwrotów akcji. Kvitowa przegrała pierwszego gema przy swoim podaniu, ale potem wygrała cztery kolejne. Przy wyniku 5:3 serwowała i wydawało się, że bez problemu dowiezie wygraną do końca. Tak się nie stało – Kudiermietowa dwa razy przełamała Czeszkę i to ona wyszła na prowadzenie 6:5 i na dodatek to ona serwowała. I tak samo jak Kvitova nie zdołała zamknąć spotkania. Ostatecznie potrzebny był tie-break, w którym Kvitova w zasadzie cały czas prowadziła i wygrała pierwszego seta 7:6.

W drugim secie był jeden zwrot akcji, ale za to jaki! Kudiermietowa wydawała się podrażniona niewykorzystaną szansą i wygrała cztery gemy z rzędu, dwukrotnie przełamując rywalkę. I kiedy wydawało się, że Czeszka jest już na straconej pozycji w tym gemie… wygrała sześć kolejnych partii, a co za tym idzie drugiego seta! W takich niezwykłych okolicznościach awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się właśnie z Igą Świątek.

Obie zawodniczki spotkają się ze sobą po raz pierwszy. Petra Kvitova to zwyciężczyni 28 turniejów cyklu WTA Ostatni raz triumfowała w marcu 2021 roku w Dosze. Dwukrotnie wygrywała Wimbledon (w 2011 i 2014 roku). W 2011 roku awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA, co jak do tej pory jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Jest też brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.