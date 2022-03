Wielki mistrz zachwycony. "To żadna niespodzianka, że Iga Świątek robi takie rzeczy"

Dwa tygodnie temu Cori Gauff skończyła 18 lat. Amerykanka porównywana do sióstr Williams grała u siebie, na Florydzie. Ale bukmacherzy - a oni naprawdę potrafią przewidywać, co się wydarzy - nie dawali jej większych szans. Owszem, Gauff to wielki talent. Już jest w światowej hierarchii bardzo wysoko - na 17. miejscu. Już uzyskała wiele wartościowych wyników, jak choćby ćwierćfinał Roland Garros 2021. Ale Iga Świątek to w tej chwili po prostu niekwestionowany numer 1.

"Iga już była bardzo dojrzała"

Mats Wilander, były numer 1 rankingu ATP i zwycięzca siedmiu turniejów wielkoszlemowych, mówi o Idze tak: Ona już była bardzo dojrzałą zawodniczką. A cały czas chętnie odkrywa nowe opcje, żeby stawać się jeszcze lepszą tenisistką i żeby jeszcze bardziej cieszyć się sportem. To żadna niespodzianka, że ona robi takie rzeczy.

Szwedzki ekspert Eurosportu świetnie to ujmuje. Iga ma jeszcze ciągle tylko 20 lat (31 maja skończy 21), a naprawdę jest kompletna i pod każdym względem świetna. Imponuje dojrzałością. Na tle Igi bardzo wyraźnie widzieliśmy, że Gauff ma talent, że jest waleczna, ale też, że jeszcze dużo brakuje jej do takiej stabilności i wytrzymałości, jaką ma Polka. Gauff wytrzymała walkę w pierwszym secie. I też nie w całym. Ale dzięki temu, że nie pękała on trwał 51 minut, był zacięty. Drugi nie miał już praktycznie żadnej historii. Iga zamknęła go w 26 minut. I zamknęła marzenia kolejnej rywalki.

"Od dawna się przygotowywała"

W Dausze, Indian Wells i Miami Iga Świątek wygrała już 14 meczów z rzędu. W ćwierćfinale rywalką Igi może być była mistrzyni wielkoszlemowa Petra Kvitova (jeśli pokona Weronikę Kudiermietową). Ale to bez znaczenia. Z kim by Iga nie grała, będzie faworytką. Świątek weszła na fantastyczny poziom i nie daje szans żadnej byłej liderce rankingu WTA i żadnej byłej mistrzyni wielkoszlemowej. Iga pokazuje ten sam głód tenisa i wygrywania, jakim zaimponowała jesienią 2020 roku, gdy sensacyjnie, bez straty seta, wygrała Roland Garros.

- Wtedy w Paryżu Iga wygrała z łatwością, a później dobrze radziła sobie w kolejnych turniejach wielkoszlemowych. Ona od dawna przygotowywała się do bycia w centrum uwagi tenisowego świata - podkreśla Wilander. Trudno się nie zgodzić. Po prostu nastał czas panowania Igi Świątek.

Na dowód niech przemówią liczby Igi z trwającego sezonu: