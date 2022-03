Demolka w drugim secie. Iga Świątek w genialnej formie. Polka w ćwierćfinale

Siódmy gem meczu, siódmy break point dla Igi Świątek - to był kluczowy moment pierwszego seta. To właśnie wtedy Polka wreszcie przełamała Cori Gauff i objęła prowadzenie 4:3. Wreszcie, bo choć wcześniej Świątek szans nie brakowało, to albo nasza zawodniczka nie wykorzystywała okazji, albo znakomicie uderzała Amerykanka, nie dając Świątek możliwości odpowiedzi.

Początek meczu 4. rundy w Miami był bardzo wyrównany. Zwłaszcza przy serwisach Gauff. W swoich gemach serwisowych Amerykanka potrafiła zagrać dwie-trzy znakomite piłki, by za chwilę kolejne dwie-trzy fatalnie popsuć. Przez to większość jej gemów serwisowych kończyło się grą na przewagi i choć na początku górą w nich była Gauff, to kluczowe punkty zdobyła Świątek.

Po przełamaniu na 4:3 Polka miała problemy przy swoim serwisie. Chociaż pierwsze podanie wyraźnie osłabło, a u Świątek pojawiły się pierwsze nerwy, to ostatecznie obroniła ona dwa break pointy i wyszła na prowadzenie 5:3. Kiedy wydawało się, że przy podaniu Gauff Polka zwolni, by wygrać gema przy swoim serwisie, Amerykanka popełniła kilka błędów i praktycznie oddała naszej zawodniczce seta.

Świątek rozbiła Gauff!

Drugi set był zdecydowanie mniej wyrównany i zdecydowanie krótszy. W pierwszych trzech gemach zawodniczki pewnie utrzymywały swoje podania, nie dając rywalce najmniejszych nadziei na przełamanie. W czwartym gemie kompletnie niespodziewanie Gauff pękła.

Świątek wygrała gema przy serwisie rywalki, nie tracąc przy tym punktu. Chwilę później powtórzyła to przy swoim podaniu, wychodząc na prowadzenie 4:1. Sytuacja kompletnie załamała Amerykankę. Gauff wyraźnie spuściła głowę i zaczęła popełniać banalne błędy.

Dzięki temu, ale też - a może przede wszystkim - swojej świetnej grze Świątek zaliczyła serię 14 wygranych punktów z rzędu! To pozwoliło naszej zawodniczce najpierw na kolejne przełamanie Gauff, a chwilę później na zakończenie meczu w wielkim stylu! Cały mecz trwał raptem godzinę i 17 minut.

Polka wygrała już 14. mecz z rzędu! Nigdy wcześniej nie miała takiej serii. Dla Świątek to już piąty ćwierćfinał w szóstym występie w tym sezonie. W ćwierćfinale turnieju w Miami Świątek zagra z lepszą z pary Wieronika Kudiermietowa - Petra Kvitova.