"Wątpię". Tak legenda tenisa ocenia Igę Świątek w roli numeru 1

Iga Świątek na początku kwietnia zostanie liderką rankingu WTA. Byłoby o to zdecydowanie trudniej, gdyby nie decyzja o zakończeniu kariery przez zaledwie 25-letnią Australijkę Ashleigh Barty, która była numerem 1 przez ostatnie 2,5 roku. Legenda kobiecego tenisa, Szwajcarka Martina Hingis, w rozmowie z "Blickiem" rozumie tę decyzję Barty, która jako tenisistka spełniona postanowiła postawić na to, co doradzało jej serce.

- W pełni rozumiem decyzję Barty. Osiągnęła swoje cele, wygrywając na Wimbledonie, w Paryżu oraz u siebie - w Melbourne. Nie musi już nikomu niczego udowadniać. To zrozumiałe, że zdecydowała się nie żyć już 24 godziny na dobę dla tenisa i ustaliła inne priorytety. Zwłaszcza jeśli była w takiej sytuacji - tłumaczyła Hingis.

- Ashleigh jest Australijką. Jej rodzina i narzeczony mieszkają na "końcu świata" i trudno jej było lecieć do domu między turniejami. Bywała w trasie nawet nieprzerwanie przez pół roku. Ashleigh jest zaręczona i zrobiła to, co radziło jej serce - argumentowała.

Szlemy po dominacji Williams, czyli maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady

Odkąd w styczniu 2017 roku Serena Williams zdobyła w Australii swój ostatni, 23. tytuł wielkoszlemowy (do rekordu Australijki Margaret Court zabrakło jej tylko jednej wygranej), w 19 kolejnych turniejach wielkiego szlema triumfowało aż różnych zawodniczek.

Najwięcej, bo aż cztery zwycięstwa zaliczyła Naomi Osaka. Trzy turnieje wygrała Ashleigh Barty, dwa Simona Halep, a po razie zwyciężały Jelena Ostapenko, Garbine Muguruza, Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Bianca Andreescu, Sofia Kenin, Barbora Krejcikova, Emma Raducanu oraz oczywiście Iga Świątek, która wygrała Rolanda Garrosa w 2020 roku.

Jak łatwo zauważyć, kilku z tych zawodniczek w czołówce światowego tenisa już nie ma. A Emma Raducanu jak szybko wskoczyła na szczyt w ubiegłorocznym US Open, tak jeszcze szybciej z niego spadła. Jedyne co zdobywa, to kontrakty sponsorskie, a w poszczególnych turniejach nieraz ma problem z wygraniem choćby jednego meczu. Jej bilans od zwycięstwa w Nowym Jorku to 4 wygrane mecze i 8 porażek w turniejach WTA i Australian Open. Z czego dwie wygrane miały miejsce w mało prestiżowym turnieju WTA 250 w rumuńskim Klużu-Napoce. Obecnie w rankingu WTA jest dwunasta z dorobkiem 2706, z czego 2000 punktów, czyli prawie 3/4, jest za US Open.

- To wyjątkowy czas w tenisie kobiecym. Od wielu lat nie było wyraźnie ugruntowanej hierarchii. Najlepszym tego przykładem jest Emma Raducanu. Wygrała US Open jako kwalifikantka i 150. zawodniczka w rankingu. Wcześniej nie byłoby to możliwe - przyznała Martina Hingis.

Ranking WTA. Po erze Williams tylko Barty potrafiła utrzymać się dłużej niż rok na szczycie

Jak wygląda to za to sprawa w rankingu WTA? Po dominacji Sereny Williams w latach 2013-16 (aż 186 tygodni z rzędu na szczycie!) i jej rywalizacji z Angelique Kerber, gdy przez rok tenisistki te wymieniały się pozycją liderki pięć razy, również i tutaj nastąpiło bezkrólewie.

Odkąd w lipcu 2017 roku numerem 1 została Czeszka Karolina Pliskova, przez niespełna pięć lat było aż sześć różnych liderek - Pliskova, Muguruza, Halep, Wozniacki, Osaka i Barty, a trzeba pamiętać, że przez pięć miesięcy w 2020 roku ranking był zamrożony przez pandemię COVID-19.

Śmiało można stwierdzić, że 141 kolejnych tygodni spędzonych na fotelu liderki przez Ashleigh Barty (od 9 września 2019) było pewnego rodzaju fenomenem, tym bardziej, że Australijka w tym czasie wygrała tylko dwa turnieje wielkiego szlema, a w ostatnim czasie grała stosunkowo mało. Przykładowo - podczas gdy przerwa covidowa w tenisie w 2020 roku trwała niespełna pięć miesięcy, Barty zrobiła sobie niemal rok wolnego (dokładnie 11 miesięcy).

Wielka szansa Świątek i wątpliwości legendy. "Wątpię, czy wytrzyma przez kilka lat"

Gdy na początku kwietnia liderką rankingu zostanie Iga Świątek, będzie to pierwsza zmiana na pozycji numer 1 od 2,5 roku, ale aż dziewiąta od 4,5 roku. Czy Polka może zostać numerem 1 światowego tenisa najdłużej? Szansa na to jest naprawdę spora, gdyż Świątek wygrała ostatnio dwa prestiżowe turnieje w Katarze i Indian Wells, znajduje się w bardzo wysokiej formie, a przed nią sezon na nawierzchni ziemnej, czyli tej, którą lubi najbardziej. Ważny w tym wszystkim będzie szczególnie turniej w Rzymie w maju, w którym Świątek będzie broniła tytułu i aż 1000 punktów.

Obecnie ma 740 punkty przewagi nad drugą Barborą Krejcikovą, której nie ma w Miami, a także 956 nad trzecią hiszpanką Paulą Badosą, jedyną tenisistki z czołówki oprócz Igi, która wciąż gra na Florydzie. To dużo, szczególnie jeśli zwycięska passa Polki (obecnie jest to 12 wygranych z rzędu) potrwa jeszcze przez kilka meczów w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, przecież to Krejcikova będzie niedługo bronić 2000 punktów za zwycięstwo w najbliższym turnieju wielkoszlemowym - na Rolandzie Garrosie w Paryżu.

Martina Hingis nie wierzy jednak w dłuższą dominację tenisistki z Raszyna. - Barty zostanie zastąpiona jako numer 1 przez Igę Świątek, ale wątpię, by utrzymała się na tym miejscu przez kilka lat. Rywalizacja jest bardzo otwarta i wyrównana. Moim zdaniem w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie wyraźnie dominującej zawodniczki - zaznaczyła Szwajcarka.

W nocy z piątku na sobotę Iga Świątek zapewniła sobie awans na pierwsze miejsce w rankingu. Dwie doby później, w meczu przeciwko Amerykance Madison Brengle (WTA 59.) rozpocznie "ucieczkę" i budowę przewagi nad najgroźniejszymi rywalkami. Początek spotkania o godzinie 1:00 czasu polskiego.