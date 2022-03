Hurkacz pokazał moc. Niebywały pościg w tie-breaku, potem koncert

W sobotę Hubert Hurkacz rozpoczął obronę wywalczonego przed rokiem tytułu w Miami. Dla Polaka jest to największa zdobycz punktowa w całym 2021 roku - zwyciężając w turnieju ATP Masters 1000 Hurkacz zdobył równe 1000 punktów, a ich utrata wiązałaby się z poważnym spadkiem w rankingu ATP. Dlatego polski tenisista musi walczyć na Florydzie jeszcze bardziej niż zwykle. W pierwszym meczu jego rywalem był 58. w światowym rankingu Francuz Arthur Rinderknech, który w tym sezonie potrafił dojść do finału w Adelajdzie i do półfinału w Dausze.

Hurkacz pokonał Francuza w Miami. Ale w pierwszym secie było nerwowo...

Mimo sporej różnicy w rankingu ATP, mecz Polaka z Francuzem był niezwykle wyrównany. W pierwszym secie było nawet więcej gry przy serwisie Huberta Hurkacza i to Arthur Rinderknech miał jedynego break-pointa, którego tenisista z Wrocławia zdołał się wybronić.

Wyrównana gra doprowadziła do tie-breaka, a gdy Rinderknech zdobył pierwszego minibreaka na 5:3, wydawało się, że to on za chwilę będzie się cieszył z wygranej partii, Polak zdobył cztery punkty z rzędu! Najpierw trafił asa z drugiego serwisu, z którym kłócił się Rinderknech twierdząc, że był aut. Dyskusji większej jednak nie było, gdyż w Miami jest system "Hawkeye live", czyli automatyczna ocena miejsca odbicia piłki przez system komputerowy.

Ta sytuacja musiała wybić go z rytmu, gdyż w kolejnej akcji Francuz się pomylił i było 5:5. Hurkacz poczuł krew, w świetnym stylu wygrał dwie długie i efektowne wymiany przy siatce, wygrywając tie-breaka 7:5, a całego seta 7:6.

Efektowne akcje i wyrównane, długie wymiany zaczęły się mnożyć w drugim secie. Szkoda tylko, że sam set był za to mniej wyrównany. Wszystko przez to, że Hubert Hurkacz doprowadzał do dwóch bardzo długich gemów na przewagi (12 i 14 punktów, w tym drugi o długości ponad 10 minut) przy serwisie rywala, a co więcej, oba zdołał wygrać. W międzyczasie szybko zwyciężał przy własnym podaniu i wyszedł na prowadzenie 4:0. Jedna z jego akcji, zakończona genialnym półwolejem tyłem do siatki, z pewnością będzie kandydować do miana akcji całego turnieju.

Tak duża przewaga była już nie do odrobienia. Hubert Hurkacz pewnie ją obronił i wygrał całe spotkanie z Arthurem Rinderknechem 7:6, 6:2, kończąc je asem serwisowym przy drugiej piłce meczowej.

W trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Rosjanina Asłana Karacewa z Francuzem Ugo Humbertem. W II rundzie turnieju w Miami odpadł inny polski tenisista. Kamil Majchrzak gładko przegrał z 17. w rankingu Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 3:6, 3:6.