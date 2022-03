Świątek - Golubić. WTA 1000 w Miami. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Piątkowy mecz będzie czwartym spotkaniem obu pań w zawodowej karierze. Po raz pierwszy Świątek zmierzyła się z Golubić w lipcu 2019 roku podczas Wimbledonu. Wtedy to Polka przegrała ze Szwajcarką w dwóch setach. Jednak w kolejnych starciach to Świątek była górą. Po raz ostatni tenisistki spotkały się w drugiej rundzie turnieju WTA w Dausze. W lutym tego roku Polka wygrała to spotkanie 6:2, 3:6, 6:2.

Świątek – Golubić. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Polki?

Niestety nie mamy dobrych wieści dla kibiców z Polski. Spotkanie Świątek - Golubić rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę po północy czasu polskiego. Prawdopodobnie parę minut po północy - w zależności od tego, jak szybko toczyć się będą wcześniejsze spotkania. Mecz Polki będzie transmitowany na antenie Canal+Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Iga Świątek w WTA 1000 w Miami. Kto będzie kolejną rywalką 20-latki?

Jeśli Polka wygra spotkanie z Viktoriją Golubić, to jej kolejną przeciwniczką będzie zwyciężczyni piątkowego starcia Ludmiła Samsonowa (30. WTA) – Madison Brengle (59 WTA). W tym sezonie obie tenisistki prezentują podobną formę, jednak faworytką wydaje się być Rosjanka.

Iga Świątek przed szansą pod nieobecność czołowych tenisistek

Tegoroczna edycja WTA 1000 w Miami zaskakuje. Już na początku turnieju z rywalizacji odpadły Aryna Sabalenka (5. WTA) oraz Anett Kontaveit (7. WTA). Białorusinka przegrała w II rundzie z niżej notowaną Iriną Begu 4:6, 4:6. Z kolei Estonka zakończyła przygodę z florydzkimi kortami po meczu z Ann Li. Kontaveit przegrałą to spotkanie 0:6, 6:3, 4:6.

Jednak Sabalenka i Kontaveit to nie jedyne faworytki, które nie grają już w Miami. W czwartkowy wieczór odpadły również Emma Raducanu (13. WTA), Czeszka Karolina Pliskova (8. WTA) oraz Ukrainka Elina Switolina (20. WTA). Raducanu przegrała z Kateriną Siniakową (53. WTA) 6:3, 4:6, 5:7, a Switolina z Brytyjką Heather Watson (115. WTA) 6:4, 3:6, 6:7. W dwóch setach przegrała za ta Pliskova z Rosjanką Anną Kalinskają (84. WTA) 3:6, 3:6.