"Płakałam, bardzo długo płakałam". Iga Świątek wprost o wykreśleniu Barty

W środę Ashleigh Barty zszokowała świat tenisa. Liderka światowego rankingu i 15-krotna triumfatorka turniejów WTA zdecydowała się zakończyć profesjonalną karierę. Australijka nie podała powodów takiej decyzji, ale w Australii huczy od plotek o ciąży.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Dodatkowo poprosiła władze WTA o usunięcie jej z rankingu WTA. To bardzo ważna informacja dla Igi Świątek. Sprawa jest prosta - jeśli polska tenisistka wygra jeden mecz w Miami, to zostanie nową liderką światowego rankingu WTA. Polka w II rundzie zmierzy się ze Szwajcarką Viktorią Golubic (41. WTA). Ten mecz zaplanowano na noc z piątku na sobotę czasu polskiego.

Iga Świątek napisała specjalną wiadomość do Ashleigh Barty

Iga Świątek zdradziła, jak zareagowała na decyzję Barty o końcu kariery

Iga Świątek zdradziła, jak zareagowała na decyzję Ashleigh Barty, która tym samym po 114 tygodniach przestanie być liderką rankingu WTA. - Płakałam, bardzo długo płakałam - podkreśliła podczas oficjalnej konferencji prasowej przed turniejem w Miami. - Nie ze względu na moją pozycję w światowym rankingu. To dlatego, że Ashleigh odchodzi w tak młodym wieku. Dla mnie to trudne doświadczenie. Przyjęłam to bardzo emocjonalnie - dodał Świątek.

Obie zawodniczki zagrały ze sobą dwa razy. Oba spotkania wygrała Barty. W maju 2021 roku pokonała Igę 7-5, 6-4 w III rundzie turnieju w Madrycie, a w styczniu tego roku wygrała w półfinale turnieju w Adelajdzie 6-2, 6-4. - Gdy myślałam o tenisistce, która jest kompletna, to zawsze była nią Ashleigh. Chciałabym z nią dalej rywalizować w kolejnych latach. Będzie jej bardzo brakować - zakończyła polska tenisistka.