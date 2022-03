Kolejna rywalka Świątek wycofuje się z gry. Ma inne priorytety

W czwartek z Florydy dotarły smutne wiadomości. Dla zajmującej dziewiątą pozycję w rankingu WTA, Garbine Muguruzy, turniej w Miami zakończył się przedwcześnie. Ze względu na problemy zdrowotne dwukrotna zdobywczyni wielkiego szlema (Roland Garros 2016, Wimbledon 2017) musiała wycofać się z rywalizacji na amerykańskich kortach. W piątek Hiszpanka miała zmierzyć się z reprezentantką gospodarzy Lauren Davis (94. WTA).

Garbine Muguruza rezygnuje z WTA 1000 w Miami. Powodem kontuzja ramienia

28-letnia Hiszpanka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie pojawi się w najbliższych dniach na kortach w Miami. „Chciałam Wam powiedzieć, że niestety będę musiała wycofać się z turnieju w Miami, Charleston oraz Billie Jean King Cup z powodu kontuzji lewego ramienia, która doskwiera mi już od jakiegoś czasu." - napisała tenisistka na Twitterze.

Muguruza wskazała, że nie była to jedynie jej decyzja, a sugestia sztabu medycznego, co do której Hiszpanka postanowiła się zastosować. „Po badaniach, które przeprowadziliśmy w ostatnich dniach lekarze zalecają, bym zatrzymała się i skupiła na powrocie do zdrowia"- zakończyła 28-latka.

Garbine Muguruza. Kiedy ponownie zobaczymy Hiszpankę na korcie?

Jak na razie tenisistka nie podała konkretnej daty powrotu do gry. Jednak, jak przyznaje Hiszpanka, wierzy, że wróci do rywalizacji na początku maja. Właśnie wtedy rozpocznie się domowy turniej 28-latki - WTA 1000 w Madrycie.

Ten sezon nie jest najlepszy w wykonaniu Muguruzy. Ostatni turniej w Indian Wells Hiszpanka zakończyła już na pierwszej rundzie po porażce z Amerykanką Alison Riske 6-0, 3-6, 1-6. Tegoroczną edycję Australian Open zakończyła na drugiej rundzie.