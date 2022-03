Z kim Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Miami?

Iga Świątek w tym roku nie ma sobie równych. Polka jest obecnie najlepiej dysponowaną tenisistką na świecie. Wygrała już dwa prestiżowe turnieje WTA - w Dausze i Indian Wells, co dało jej historyczne drugie miejsce w światowym rankingu. W dodatku wszystko wskazuje na to, że już niedługo 21-latka może zostać nawet liderką, ponieważ w środę niespodziewanie karierę zakończyła Ashleigh Barty.

W środę poznamy kolejną rywalkę Igi Świątek. Polka rozpoczyna rywalizację w Miami

Od finałowego spotkania Indian Wells, w którym Iga Świątek wygrała 6:4, 6:1 z Greczynką Marią Sakkari (3. WTA) minęło zaledwie kilka dni, a Polka już przystępuje do kolejnej rywalizacji. 21-letnia tenisistka pozostaje w Stanach Zjednoczonych i już w piątek rozpocznie rywalizację w kolejnym prestiżowym turnieju WTA w Miami.

Polka rozpocznie występ w Miami od drugiej rundy turnieju, w którym będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką i postara się przedłużyć niezwykłą passę 11 zwycięstw z rzędu. W pierwszym spotkaniu Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Kirsten Flipkens (315. WTA) - Viktorija Golubic (42. WTA). To starcie odbędzie się już w środę po godzinie 20:00 polskiego czasu.

Świątek z pewnością będzie chciała poprawić wynik, który osiągnęła na Florydzie w zeszłym roku. Wtedy to polska tenisistka pożegnała się z turniejem w Miami już w trzeciej rundzie. Przegrała na tym etapie dość niespodziewanie z Chorwatką Aną Konjuh (52. WTA) 4:6, 6:2, 2:6.

Iga Świątek nie będzie jedyną Polką, która przystąpi do turnieju w Miami. Na korcie zobaczymy jeszcze Magdę Linette (63. WTA), która we wtorek awansowała do drugiej rundy pokonując Chinkę Qinwen Zheng (72. WTA) 7:6(7:4), 6:4 i Magdalenę Fręch (89. WTA), która zmierzy się w środę w pierwszej rundzie z kwalifikantką Clarą Burel (82. WTA).