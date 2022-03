Iga Świątek zachwyciła byłą liderkę rankingu WTA. Kapitalny scenariusz. "A czemu nie?"

Fenomenalny jest to rok dla Igi Świątek. Polka dotarła do półfinału Australian Open, wygrała turniej WTA w Dausze, a do tego kilka dni temu triumfowała na turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka jest obecnie liderką światowego rankingu WTA Race. Dzięki swoim wynikom awansowała również na 2. miejsce w światowym rankingu WTA. Jedyną tenisistką lepszą od 20-latki jest Ashleigh Barty.

Iga Świątek ma szanse być numerem 1? "Jest niezwykle świadoma tego, co robi"

Sukces Świątek odbił się głośnym echem na całym świecie. Eksperci już obliczyli, kiedy Polka ma szansę wyprzedzić Barty w światowym rankingu WTA. Pytanie tylko czy to możliwe? Na to pytanie w WP SportowychFaktach odpowiedziała Caroline Wozniacki, była tenisistka i triumfatorka 30 turniejów WTA Tour.

- A czemu nie? Wszystko jest możliwe. W tym momencie jedynką jest Ashleigh Barty, udowadnia zresztą, że bardzo słusznie. Ale Iga ma wielki potencjał, nie widzę dla niej żadnych ograniczeń. Może więc kiedyś numer jeden? Umiejętności bez wątpienia ma, a do tego dojdzie z czasem doświadczenie, które jeszcze jej pomoże. Wygląda to bardzo obiecująco - powiedziała Wozniacki, liderka światowego tenisa w latach 2010-2011.

Polka wzbudziła podziw wielu zawodniczek ze światowej czołówki. Sama wielokrotnie mówiła, że zaczyna pracę nie tylko na korcie, ale także poza nim. W wywiadach powtarzała, że musi popracować też nad swoją mentalnością. - W tym roku staram się zmienić swoje nastawienie do turniejów i jeszcze bardziej cieszyć się tym, co dzieje się wokół nich - pisała w styczniu. Dziś wydaje się, że zmiany wyszły jej na dobre.

- Iga świetnie się rozwija. Bardzo podoba mi się jej pracowitość i to, że jest niezwykle świadoma tego, co robi. Wiem też, że niedawno dokonała na przykład zmian w swoim sztabie szkoleniowym. Według mnie generalnie Iga podejmuje dobre, przemyślane decyzje - podkreśliła Caroline Wozniacki.

Świątek i Wozniacki mają ze sobą coś wspólnego. Polka stała się pierwszą od 13 lat zawodniczką, której udało się wygrać pięć turniejów WTA przed 21. rokiem życia. Poprzednio dokonała tego właśnie Wozniacki. W latach 2008-2009 wygrała ona imprezy w Sztokholmie, New Haven, Tokio, Ponte Beach i Eastbourne.