Porównania do Agnieszki Radwańskiej sam się nasuwają, Iga Świątek szybsza o trzy lata

To absolutnie nie jest tekst przeciw Agnieszce Radwańskiej. Mieliśmy świetną tenisistkę. Taką, która przez 10 lat była w światowej czołówce. Idze Świątek do tak długoletniej kariery jeszcze wiele brakuje. Ale Iga Świątek jest w takim miejscu na swojej tenisowej drodze, że porównania do Agnieszki Radwańskiej nasuwają się same. I są to porównania zdecydowanie na korzyść naszej nowej gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek będzie liderką rankingu WTA? "Pytanie nie czy, a kiedy"

Radwańska też wygrywała. Ale nie tak jak Świątek

W niedzielę Świątek rozbiła Marię Sakkari 6:4, 6:1 w finale wielkiego turnieju w Indian Wells. To zawody rangi WTA 1000 - najwyższej po imprezach wielkoszlemowych. Dla Igi to już piąty tytuł w karierze. I już trzeci wywalczony w turnieju tak wielkim.

Mistrzostwo Roland Garros 2020 to szczyt, absolutny top. Ale dalsze tytuły - Adelajda 2021, Rzym 2021, Doha 2022 i Indian Wells 2022 - to również wielkie sukcesy. Najmniejszy z nich - ten z Adelajdy - to "pięćsetka", czyli ranga WTA 500. Agnieszka Radwańska będąc w wieku, w którym jest teraz Iga Świątek, takich sukcesów nie miała.

Iga Świątek jest jak Michael Jordan. W tym momencie jest najlepsza na świecie

Radwańska to rocznik 1989. Jej kariera też zaczęła się bardzo szybko. Już pięć miesięcy po 18. urodzinach krakowianka wygrała swój pierwszy turniej WTA - w Sztokholmie. A mając rocznikowo 21 lat, jak teraz Iga (21 lat skończy 31 maja), była zwyciężczynią czterech imprez WTA. Trzeba jednak podkreślić, że tamte turnieje w Sztokholmie, Pattayi, Stambule i Eastbourne nijak nie przystawały rangą do tych, które wygrała już Świątek. Radwańska była w tamtym czasie zawodniczką na granicy pierwszej i drugiej dziesiątki rankingu WTA. A Świątek jest już w drodze na szczyt.

Wyobraźnia? Spokój? Wniosek ten sam

Za swoje wielkie zwycięstwa Świątek nazbierała już tyle punktów, że 21 marca 2022 roku oficjalnie została numerem 2 światowego rankingu. W tym momencie Iga ma 20 lat, 9 miesięcy i 18 dni. Radwańska na 2. miejsce w rankingu WTA (swoje najwyższe w karierze) po raz pierwszy wspięła się 9 lipca 2012 roku, dwa dni po finale Wimbledonu przegranym z Sereną Williams. Tamtego dnia najlepsza wówczas polska tenisistka miała dokładnie 23 lata, 4 miesiące i 3 dni.

Gdzie będzie Iga za prawie trzy lata? Jakie będzie miała wtedy osiągnięcia? Wyobraźnia, ale też spokojna obserwacja i ocena potencjału tej dziewczyny, każą nam myśleć o wielkich rzeczach.

Wiadomo, kiedy Iga Świątek może zostać liderką WTA Wszystko już policzone

- Iga ma wszystko, czego trzeba, żeby odgrywać najważniejszą rolę w kobiecym tenisie - mówiła nam Radwańska pod koniec lutego, gdy Świątek wygrała turniej w Dausze.

Świątek ma właśnie wspaniałą passę - wygrała dwa wielkie turnieje i 11 meczów z rzędu. Ma w tym roku bilans 20 zwycięstw i tylko trzech porażek. Poza dwoma tytułami ma jeszcze dwa półfinały - turnieju w Adelajdzie i Australian Open.

Ekspert zachwycony formą Igi Świątek. "Nie jestem tak odważny, by wskazać chociaż jedno nazwisko

To naprawdę wspaniały początek roku 2022. Kto wie, czy jeszcze w tym sezonie Iga nie stanie się światowym numerem 1. A tego Radwańska nie dokonała nigdy. I choć osiągnęła w swojej karierze bardzo wiele - wygrała 20 turniejów WTA - to sama przyznaje, że byłaby jeszcze bardziej zadowolona, gdyby miała choć jeden wielkoszlemowy tytuł, była numerem 1 i wywalczyła olimpijski medal.

Iga Świątek część z tych wielkich rzeczy już osiągnęła. A po następne najwyraźniej zmierza.