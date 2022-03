Ekspert zachwycony formą Igi Świątek. "Nie jestem tak odważny, by wskazać chociaż jedno nazwisko

Iga Świątek grała w 2021 roku z Marią Sakkari trzy razy i trzy razy przegrała. Ostatni z tamtych meczów z Greczynką kończyła z płaczem. Przed meczbolem dla rywalki w trakcie WTA Finals w Guadalajarze Polka odwróciła się tyłem do kortu i przez dłuższą chwilę nie mogła opanować smutku. Teraz to Sakkari jest smutna po meczu ze Świątek.

W 2022 roku te świetne tenisistki zmierzyły się raz drugi. 25 lutego w Dausze Iga pokonała Marię 6:4, 6:3 w półfinale turnieju w Dausze. Teraz nie dała jej żadnych szans w meczu o jeszcze większą stawkę - o tytuł mistrzyni imprezy w Indian Wells, która rangą ustępuje tylko Wielkim Szlemom i o drugie miejsce w rankingu WTA.

- Samego meczu finałowego nie ma co przesadnie analizować pod względem tenisowym, ponieważ wiatr przeszkadzał tak bardzo, że nie dało się grać . Jak w meczu optymalnie. Trzeba było się zmęczyć, podenerwować. Ale Idze trzeba bardzo niewiele komfortu na korcie, by grała dobrze. Czy to przegrany set, czy break w gemie - ostatnio nic nie jest w stanie złamać - komentuje w rozmowie ze Sport.pl Marek Furjan.

- Iga jest w wielkiej formie i dlatego ma piąty tytuł w karierze w cyklu WTA. To wielki tytuł. A dodatkowo w najnowszym rankingu WTA Iga będzie druga, czyli wyrówna wynik Agnieszki Radwańskiej, która przed laty spędziła dość długi czas na tej pozycji. Ale to drugie miejsce Igi może być tylko przystankiem przed atakiem na pierwsze miejsce - przewiduje ekspert.

Iga numerem 1 w rankingu WTA Race. Rywalki w strachu

Już za kilka dni rozpocznie się kolejny turniej z udziałem Igi - w Miami. - Liderka rankingu, Ashleigh Barty, w Miami, nie zagra. A Iga może dalej robić wielkie rzeczy. Trzeba podkreślić dużą odmianę w tenisie Igi w ostatnich tygodniach. Ona gra bardzo agresywnie, złapała bardzo dużo pewności siebie, świetnie atakuje drugie serwisy rywalek. Te elementy bym wyróżnił. To jest tenis, który się ogląda z dużą przyjemnością. To jest tenis, który wzbudza strach u przeciwniczek. Iga imponuje, Iga się nie zatrzymuje - podkreśla Furjan.

Świątek ma w 2022 roku znakomity bilans. Wygrała już 20 meczów a przegrała tylko trzy. Poza wygranymi turniejami w Indian Wells i w Dausze była też w półfinałach w Adelajdzie i Australian Open. 20-letnia Polka jest liderką rankingu WTA Race, co znaczy, że w 2022 roku zebrała najwięcej punktów. W tym roku Iga jest po prostu najlepszą tenisistką świata.

- Trudno będzie przeciągać serię zwycięstw w nieskończoność - zauważa Furjan, odnosząc się do już 11 z rzędu wygranych meczów Igi. - Z drugiej strony, jak patrzę na rozmiar tych zwycięstw, na styl tych wygranych, na to, jak prezentowały się przeciwniczki na tle Polki, to nie jestem tak odważny, żeby wskazać chociaż jedno nazwisko, które może Igę zatrzymać - mówi.

- Pewnie tak się wydarzy, że ktoś Igę wkrótce pokona i pewnie będzie to jakieś zaskakujące nazwisko, bo kiedyś seria musi się po prostu skończyć. Ale czujemy ogromną radość, że Iga wyszła ponad grupę czołowych tenisistek z całego świata i osiągnęła poziom, o którym chyba jeszcze pół roku temu nie myśleliśmy - cieszy się Furjan.

- Jeszcze w listopadzie w Guadalajarze mieliśmy dziewczynę, która brała udział w turnieju mistrzyń dzięki wielu punktom zdobytym w całym roku 2021, ale z drugiej strony mieliśmy tam dziewczynę, która nie pokazywała pełni swoich możliwości - przypomina ekspert.

Do grudnia trenerem Igi był Piotr Sierzputowski. Świątek pracowała z nim przez ponad pięć lat. I osiągnęła dużo sukcesów - m.in. wygrała trzy turnieje WTA: Roland Garros 2020, Adelajdę 2021 i Rzym 2021. Teraz naszą najlepszą tenisistkę prowadzi Tomasz Wiktorowski, który w przeszłości był szkoleniowcem Agnieszki Radwańskiej.

- Mam wrażenie, że repertuar Igi od tamtej pory zdecydowanie się powiększył, choć oczywiście u tak już uznanej tenisistki ten wachlarz umiejętności już był wielki. Przede wszystkim mam wrażenie, że Iga jest uwolniona, że znów zaczęła się cieszyć tenisem. A my się cieszymy jej radością - podsumowuje Furjan.