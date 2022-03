Iga Świątek może pobić rekord. Warunek? Zwycięstwo w Indian Wells

Iga Świątek (4. WTA) w tym roku spisuje się znakomicie. Wygrała turniej w Dausze, a teraz awansowała do finału prestiżowego i silnie obsadzonego WTA 1000 w Indian Wells. Polka pokonała w półfinale Rumunkę Simonę Halep (26. WTA) 7:6, 6:4.

Dla polskiej tenisistki było to już dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Swoją świetną serię rozpoczęła 22 lutego w Dausze. Tam w turnieju odniosła pięć zwycięstw, a w finale pokonała Estonkę Anett Kontaveit 6:2, 6:0. W Indian Wells Świątek już pięć razy cieszyła się ze zwycięstwa. Jeśli pokona Greczynkę Marię Sakkari (6. WTA), to odniesie jedenaste zwycięstwo z rzędu. Będzie to jej rekord kariery. Jeszcze nigdy nie miała tak wspaniałej passy.

Dziesięć wygranych z rzędu to wyrównanie najlepszej serii Igi Świątek w karierze. Miała ją również w ubiegłym roku. Wtedy rozpoczęła ją w maju w turnieju w Rzymie, który wygrała. W finale nie dała szans reprezentantce Czech - Karolinie Pliskovej 6:0, 6:0. Potem dotarła do ćwierćfinału Rolanda Garrosa i przegrała z Marią Sakkari 4:6, 4:6.

Ma najlepiej wyrzeźbione ciało w całym światowym tenisowym tourze. Kibice mówią o niej "Bestia", "Maszyna". Jej treningi robią furorę w internecie. Oto ona - Maria Sakkari, finałowa rywalka Igi Świątek w finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells - pisał Sport.pl o finałowej rywalce Igi Świątek w turnieju w Indian Wells.

Początek meczu w niedzielę o godz. 21 polskiego czasu. Relacja na żywo w Sport.pl oraz aplikacji Sport.pl LIVE.