Rywalka Świątek to "Maszyna", "Bestia" "Żołnierz". Tak trenuje najlepiej wyrzeźbiona ciało w tourze

Iga Świątek (4. WTA) w Indian Wells spisuje się wyśmienicie. W półfinale pokonała Rumunkę Simonę Halep (26. WTA) 7:6, 6:4. - Zwycięstwo z Halep było jej 10. wygraną z rzędu (pięć w Dausze, pięć w Indian Wells). Wróciła pewność siebie, wróciły gesty zwycięstwa w czasie spotkania, słynny okrzyk "Jazda". Najlepsza wersja Igi Świątek - pisał o meczu Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl.

"Bestia", "Maszyna", "Żołnierz"

W finale Iga Świątek spotka się z Marią Sakkari, przez wiele ekspertów uznawaną za tenisistkę, która jest najlepiej zbudowana w całym tourze. To tenisistka wytrenowana jak marines i ma najlepiej wyrzeźbione bicepsy w tourze. Mocne mięśnie, gładko zaczesane i spięte w koka włosy, żołnierski chód przypominający trochę byłą włoską tenisistkę - Francescę Schiavone, mistrzynię Roland Garros 2010 – Marii Sakkari nie da się nawet z oddali pomylić na korcie z nikim innym. Urodziła się w Atenach, ale mówi o sobie, że pochodzi ze Sparty. W Sparcie urodził się jej ojciec. – Mam w sobie Spartę. Zawsze walczę do końca – mówi Maria.

Po raz pierwszy bardzo głośno o Sakkari zrobiło się na ubiegłorocznym Roland Garrosie. Wówczas dotarła do półfinału turnieju.

- Gdyby nam odwołali i ten turniej, to chyba bym się zgłosiła do biegu na setkę w lekkoatletycznych mistrzostwach Grecji, bo już nie dało się wytrzymać bez rywalizacji - mówiła Maria Sakkari, gdy WTA Tour powracał po pandemicznej przerwie. Tak jak wcześniej wycisnęła ile się da z miesięcy lockdownu, pracując nad serwisem, nad przygotowaniem fizycznym.

Dzięki wielkiej pracy fizycznej na treningach jej serwis i kończące uderzenia są jej dużymi atutami. Dzięki temu zawsze stara się grać agresywnie i mocno. 26-letnia tenisistka w 2020 roku zajęła szóste miejsce w klasyfikacji zawodniczek z największą ilością asów.

Furorę w internecie zrobiło nagranie, jak ćwiczy Sakkari. Ma już blisko dwieście tysięcy wyświetleń. Podczas jego oglądania, można mieć skojarzenie z niektórymi legendarnymi filami: "Rocky" czy "Kickboxer", bo tenisistka wykonuje podobne ćwiczenia, co bohaterowie tych filmów.

Fani na całym świecie są zachwyceni sylwetką greckiej tenisistki.

"Bestia". "Sakkari jest maszyną". "Filmik ma osiem minut, a ja po czterech już potrzebowałem wody". "Ona jest żołnierzem! Co za inspiracja". "Co za niesamowity sportowiec. Jej ciężka praca się opłaci", "Ona jest jak kulturystyka. Z pewnością dałaby radę" "Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Ogromny szacunek dla Sakkari" - to jedne z wielu komentarzy internautów.

To jednak nie koniec. Na jej profilu na Instagramie można zobaczyć wiele filmików, które wrzuciła tenisistka - np. jak podczas treningu pracuje z kołami samochodowymi.

W balecie jej podziękowali, z karate ją wyrzucili. A kort był zawsze blisko

To dzięki dziadkowi i mamie pierwszy raz wzięła rakietę do ręki, w pierwszych latach ćwiczyła głównie z dziadkiem, potem czasami z mamą, ale tylko dorywczo. Tenis nigdy nie był jej narzucony, to ona miała sama wybrać. Próbowała baletu, ale jej podziękowali ("nie byłam za dobra"). Zapisała się na karate, ale ją wyrzucili, bo się wygłupiała. A kort cały czas był blisko, niedaleko domu. I ostatecznie wygrał. Postawiła wszystko na tenis dość późno, jako osiemnastolatka. Wtedy wyjechała do akademii w Hiszpanii i postawiła zdecydowanie na tenis. Dziś jest najpopularniejszą sportsmenką Grecji, twarzą Adidasa, z zastępem głośnych kibiców. Słucha czasem rad mamy o tenisie. Ale jak mówi, tak naprawdę tenis z czasów mamy i jej tenis to już dwa inne sporty. Więc wolą razem rozmawiać o życiu - pisał o Sakkari Paweł Wilkowicz, były redaktor naczelny Sport.pl.

Więcej o sukcesach sportowych Sakkari znajdziecie państwo w tekście tutaj. Mecz Świątek - Sakkari w niedzielę o godz. 21.