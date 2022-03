Chwila grozy w Indian Wells. Upadek Igi Świątek wyglądał naprawdę niebezpiecznie [WIDEO]

Zobacz wideo Iga Świątek będzie liderką rankingu WTA? "Pytanie nie czy, a kiedy"

Iga Świątek (4. WTA) w Indian Wells spisuje się wyśmienicie. Awansowała już do finału turnieju. - Zwycięstwo z Halep było jej 10. wygraną z rzędu (pięć w Dausze, pięć w Indian Wells). Wróciła pewność siebie, wróciły gesty zwycięstwa w czasie spotkania, słynny okrzyk "Jazda". Najlepsza wersja Igi Świątek - pisał o meczu Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl. W pierwszym secie meczu Świątek - Halep doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Polska tenisistka biegła do siatki do krótszego zagrania Rumunki. Świątek zdołała dogonić piłkę, odegrać ją, ale po chwili przewróciła się i z impetem wpadła w siatkę.

"Poświęcenie ciała"

Na szczęście Polce nic się nie stało. Po chwili wstała i kciukiem pokazała, że z jej stanem zdrowia jest wszystko ok.

- Poświęcenie ciała. Ona jest ok - napisała oficjalna strona WTA i zamieściła krótki film z upadki Igi Świątek.

W finale Świątek zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. To półfinalistka dwóch turniejów wielkoszlemowych z ubiegłego roku i zawodniczka, dla której finał w Indian Wells jest największym sukcesem w imprezie tej rangi.

Mecz Świątek - Sakkari w niedzielę o godz. 21. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

