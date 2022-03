Gdzie i o której oglądać finał Igi Świątek w Indian Wells? Dobra wiadomość dla fanów [TRANSMISJA]

Z każdą kolejną rywalką i każdym turniejem Iga Świątek pnie się coraz wyżej w światowym rankingu WTA. Polka dysponuje rewelacyjną formą w 2022 roku. Dotychczas rozegrała 22 mecze, z których aż 19 zakończyła zwycięstwem (3 porażki). Ma na swoim koncie cztery półfinały i co najmniej dwa finały. Obecnie nie ma na świecie tenisistki, która wywalczyłaby lepszy bilans od niej. Polka jest liderką rankingu WTA Race, a więc klasyfikacji zawodniczek z najlepszymi wynikami w sezonie WTA Tour.

Iga Świątek w finale WTA 1000 w Indian Wells. Polka pokona Marię Sakkari?

W kolejnym spotkaniu Świątek zmierzy się Marią Sakkari (6. WTA). Greczynka dotarła do finału wygrywając w poprzedniej rundzie z Hiszpanką Paulą Badosą (7. WTA). Na otwarcie meczu straciła swoje podanie, ale wygrała cztery gemy z rzędu. Zdobyła przewagę i wygrała pierwszego seta 6:2. W drugim secie Sakkari popełniła kilka błędów, co przełożyło się na wynik. Badosa wygrała 6:4. Ostatnia partia to dominacja Sakkari. Greczynka nie dała szans rywalce, gromiąc ją 6:1.

Dla Świątek i Sakkari finał w Indian Wells będzie ich piątym bezpośrednim starciem w karierze. W ubiegłym roku aż trzy razy wygrywała Greczynka - w Roland Garrosie, Ostrawie oraz w fazie grupowej WTA Finals w Guadalajarze. Dopiero w tym roku, trzy tygodnie temu, Polka znalazła wreszcie sposób na rywalkę i pokonała ją w półfinale turnieju w Dausze 6:4, 6:3.

Iga Świątek - Maria Sakkari. Gdzie i o której obejrzeć finał WTA w Indian Wells? Tranmisja TV, stream online

Finał WTA 1000 w Indian Wells odbędzie się w niedzielę, 20 marca o godz. 21:00 czasu polskiego. To dobra informacja dla Polaków, bo dotychczas mecze Świątek zaczynały się w środku nocy. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport oraz na stronie internetowej Canal+ (po wykupieniu abonamentu). Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.