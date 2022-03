Błyskotliwe zagranie Świątek. Halep tylko bezradnie patrzyła. A potem wpadła w szał [WIDEO]

Zobacz wideo Iga Świątek będzie liderką rankingu WTA? "Pytanie nie czy, a kiedy"

To była ostatnia piłka niesamowitego pierwszego seta półfinału w Indian Wells: Iga Świątek (4. WTA) - Simona Halep (26. WTA). Był tie-break, w którym Polka prowadziła 7:6, ale to Rumunka serwowała. Na drugie podanie Halep, Świątek zareagowała ryzykownie. Mocno uderzyła z forhendu, ale jej się to opłaciło, bo skończyła seta pięknym winnerem. Rumunka nawet nie ruszyła do tego zagrania, a tylko bezradnie odprowadziła piłkę wzrokiem.

Świątek błyszczała z Halep

Po tym zagraniu Halep ze złości połamała rakietę. Trudno się dziwić jej frustracji, skoro w tie-breaku prowadziła 6:4 i przegrała cztery piłki z rzędu.

Simona Halep łamie rakietę Screen Twitter

Winner na koniec pierwszego seta był jednym z wielu pięknych zagrań Igi Świątek w znakomitym meczu z Simoną Halep. Zwycięstwo z Rumunką było jej 10. wygraną z rzędu (pięć w Dausze, pięć w Indian Wells). Wróciła pewność siebie, wróciły gesty zwycięstwa w czasie spotkania, słynny okrzyk "Jazda". Najlepsza wersja Igi Świątek - pisał o meczu Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl.

Iga Świątek z wielkiej radości wyrzuciła rakietę w górę i podniosła ręce do góry. Potem kilka razy machała ręką z zaciśniętą pięścią, aż wreszcie biła się pięścią w serce. W tym czasie cały czas patrzyła też w kierunku swojego sztabu szkoleniowego. W momencie gdy spiker ogłaszał, kto wygrał mecz Świątek - Halep, to Polka podziękowała Rumunce za walkę i zaczęła skakać z radości.

W finale Świątek zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. To półfinalistka dwóch turniejów wielkoszlemowych z ubiegłego roku i zawodniczka, dla której finał w Indian Wells jest największym sukcesem w imprezie tej rangi.

