Olbrzymia premia Igi Świątek. W Indian Wells zarobiła już niemal tyle, ile w Australian Open

Iga Świątek pokonała Simonę Halep 7:6, 6:4 w półfinale turnieju w Indian Wells. To już 22 spotkanie Polki w turniejach rozgrywanych w 2022 roku. Bilans? 19 wygranych i trzy porażki. "Iga zaczęła ten sezon od dotarcia do półfinału turnieju w Adelajdzie, następnie doszła do półfinału Australian Open i wygrała turniej w Dausze" - podkreśla Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl. Jej wyniki sprawiły, że stała się liderką Rankingu Race, a więc klasyfikacji zawodniczek z najlepszymi wynikami w sezonie WTA Tour.

Świątek rozkręca się z każdym meczem. Dobre wyniki sprawiają, że Polka pnie się w światowych rankingach, ale oznacza to również ogromne zarobki, które nie są czymś nowym w tenisie. Za awans do półfinału WTA w Indian Wells otrzymała 343,9 tys. dolarów, czyli ponad 1,4 mln złotych. Kwota robi wrażenie, ale teraz została zwiększona blisko dwukrotnie!

Dzięki wygranej z Simoną Halep na konto Igi Świątek trafi 646,1 tys. dolarów! Polka już teraz na turnieju w Indian Wells zarobiła więc ponad 2,75 miliona złotych! W tym sezonie tenisistka mogła liczyć na większą nagrodę tylko za półfinał wielkoszlemowego Australian Open. Wtedy 20-latka otrzymała 673 tys. dolarów.

Aktualne zarobki za Indian Wells mogą jeszcze wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, jak Świątek poradzi sobie w wielkim finale. W nim zmierzy się z Marią Sakkari (6. WTA). Jeżeli 20-latka pokona Greczynkę zarobi ponad 1,23 mln dolarów. Spotkanie z Sakkari rozegrane zostanie w niedzielę, 20 marca.