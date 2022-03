Z finałową rywalką Świątek jest na minusie, ale w tym roku nastąpiło przełamanie

Iga Świątek (4. WTA) w Indian Wells spisuje się wyśmienicie. W półfinale po świetnej grze pokonała Rumunkę Simonę Halep (26. WTA) 7:6, 6:4. - Zwycięstwo z Halep było jej 10. wygraną z rzędu (pięć w Dausze, pięć w Indian Wells). Wróciła pewność siebie, wróciły gesty zwycięstwa w czasie spotkania, słynny okrzyk "Jazda". Najlepsza wersja Igi Świątek - pisał o meczu Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl.

Sakkari dopiero w półfinale straciła seta

To kolejny znakomity wynik 20-letniej Polki w tym sezonie. Jest już pewne, że Iga to nowa liderka światowego rankingu WTA Race, czyli zestawienia za trwający sezon. Bez względu na wynik finałowego spotkania.

W decydującym meczu w Indian Wells Iga Świątek zmierzy się Marią Sakkari (6. WTA). Greczynka w półfinale zagrała z Hiszpanką Paulą Badosą (7. WTA). Na otwarcie meczu straciła swoje podanie, ale wygrała cztery gemy z rzędu i potem pewnie wygrała pierwszego seta 6:2. W drugim secie Sakkari dwa razy gładko straciła serwis (do 15 i do 0), a rywalkę przełamała tylko raz i przegrała partię 4:6. W decydującym secie Sakkari już dominowała. Straciła zaledwie jednego gema.

Greczynka wygrała 56 proc. po drugim podaniu, a Hiszpanka zaledwie 25 proc. Sakkari miała też więcej asów (3-0) i mniej podwójnych błędów (3-7). Zdobyła też zdecydowanie więcej punktów w meczu (84-65).

- Pracuję całe moje życie, aby dostać się do tego, do późnych etapów turniejów. To wiele dla mnie znaczy - powiedziała po finale ze łzami w oczach.

Dla Sakkari przegrany set z Badosą był pierwszym straconym w tym turnieju. Wcześniej 2:0 pokonała Czeszki Katerinę Siniakową (55. WTA) 6:3, 7:5, Petrę Kvitovą (31. WTA) 6:3, 6:0, Australijkę Darię Saville 4:1 i krecz i Jelenę Rybakinę (Kazachstan, 20. WTA) 7:5, 6:4.

Sakkari, która obecnie zajmuje najwyższe miejsce w karierze w rankingu WTA - szóste, w Indian Wells, awansując do finału, osiągnęła też najlepszy wynik w tak prestiżowym turnieju. Jeszce nigdy nie była w finale turnieju WTA 1000. Dotychczas była tylko w półfinale - w ubiegłym roku w Roland Garrosie i US Open. W finałach turniejów WTA grała dotychczas cztery razy. Wygrała tylko jeden - w 2019 na kortach ziemnych w Rabacie z Brytyjką Johanną Kontą. Przegrała aż trzy - w San Jose (2018), Ostrawie (2021) i w tym roku w Petersburgu.

W tegorocznym Australian Open Sakkari odpadła w IV rundzie. Niespodziewanie uległa wtedy Amerykance Jessice Peguli (19. WTA) 6:7, 3:6.

Dla Świątek i Sakkari finał w Indian Wells będzie już piątym starciem w karierze. W ubiegłym roku aż trzy razy wygrywała Greczynka - w Roland Garrosie, Ostrawie oraz w fazie grupowej WTA Finals w Guadalajarze. Dopiero w tym roku, trzy tygodnie temu, Polka znalazła wreszcie sposób na rywalkę i pokonała ją w półfinale turnieju w Dausze 6:4, 6:3.

Mecz Świątek - Sakkari w niedzielę o godz. 20. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.