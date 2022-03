To już pewne! Iga Świątek liderką. Polka najlepsza na świecie

Po wspaniałym dreszczowcu w pierwszym secie i po kapitalnym odrobieniu strat w drugiej partii (wygranie wszystkich gemów do końca od stanu 2:4) Iga Świątek pokonała Simonę Halep w walce o finał turnieju w Indian Wells.

Czwarty sukces. A to dopiero marzec!

Dla Polki finał imprezy rangi WTA 1000 w Kalifornii to kolejne imponujące osiągnięcie w 2022 roku. Iga zaczęła ten sezon od dotarcia do półfinału turnieju w Adelajdzie, następnie doszła do półfinału Australian Open i wygrała turniej w Dausze. Na pięć rozegranych turniejów Iga ma w tym sezonie już osiągnięte już co najmniej cztery półfinały i co najmniej dwa finały. A może mieć po prostu dwa końcowe triumfy.

Z imponującym bilansem 10 wygranych meczów z rzędu i w sumie 19 zwycięstw w 22 meczach w 2022 roku Iga Świątek wskoczyła właśnie na pierwsze miejsce w rankingu WTA Race. To zestawienie uwzględniające punkty zdobywane przez zawodniczki tylko w danym roku. W tym momencie, przed finałem turnieju w Indian Wells, Iga ma 2570 punktów. I już wiadomo, że w najbliższym czasie nikt nie przebije tego wyniku. Druga jest Ashleigh Barty, która ma 2470 pkt. Ona w Kalifornii nie grała.

Do pobicia rekord Agnieszki Radwańskiej

Barty to liderka głównego rankingu WTA. Natomiast Świątek w najnowszym zestawieniu będzie co najmniej trzecia (dotąd była czwarta) a ma szanse na drugie miejsce. Nasza 20-latka wyrówna historyczne osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej, jeśli w finale turnieju w Indian Wells pokona Greczynkę Marię Sakkari.

