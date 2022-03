Iga Świątek o krok od historycznego osiągnięcia. Może wyrównać rekord Agnieszki Radwańskiej

Trwa znakomita passa Igi Świątek! Polska tenisistka po zwycięstwie w turnieju w Dubaju, teraz mknie jak burza w turnieju rozgrywanym po drugiej stronie globu, w amerykańskim Indian Wells. Polka w dobrym stylu pokonała swoje pierwsze rywalki: Kalininę (5:7, 6:0, 6:1), Tauson (6:7, 6:2, 6:1) i Kerber (4:6, 6:2, 6:3), więc dość pewnie dotarła do półfinału, gdzie czekała na nią reprezentantka gospodarzy Madison Keys.

Pewne zwycięstwo Igi Świątek. Awans do półfinału i rekordowe miejsce w rankingu WTA Live

To miało być zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie Igi Świątek na tym turnieju, ponieważ Madison Keys jest w tym sezonie w bardzo wysokiej dyspozycji. Niedawno triumfowała w rywalizacji WTA 250 w Adelajdzie, a w Indian Wells bardzo pewnie poradziła sobie z dotychczasowymi rywalkami. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i Polka w zaledwie 57 minut uporała się z Amerykanką, triumfując 6:1, 6:0.

Demolka! Świątek w półfinale Indian Wells! Fenomenalna gra Polki

Pokonując Madison Keys, Iga nie tylko wywalczyła sobie awans do półfinału Indian Wells, ale prawdopodobnie także drugie miejsce w rankingu WTA. W najnowszym zestawieniu Polka może wyprzedzić Czeszkę Barborę Krejcikovą i znaleźć się tuż za prowadzącą już od dłuższego czasu Australijką Ashleigh Barty.

Dla naszej tenisistki byłaby to zdecydowanie najwyższa pozycja, jaką zajmowała kiedykolwiek w światowym rankingu. Do tej pory najwyżej była sklasyfikowana na czwartej pozycji. Tym samym 20-latka wyrównałaby rekord Agnieszki Radwańskiej, która była do tej pory najwyżej sklasyfikowaną Polką w historii.

W rankingu WTA Live Polka z dorobkiem 5166 punktów jest już druga. Wszystko zależy jednak od Marii Sakkari (5. WTA) i Pauli Badosy (7. WTA), które powalczą jeszcze dzisiaj o awans do półfinału. Obie tenisistki mogą zająć drugą pozycję w przypadku zwycięstwa w Indian Wells. Hiszpanka (maksymalnie może mieć 5400 punktów) straci taką możliwość, jeżeli Świątek awansuje do finału (wtedy będzie miała 5426 punktów), ale Sakkari dalej pozostanie w grze (5435 punktów w przypadku wygranej). Obie zawodniczki mogą trafić na Polkę dopiero w finale.

Może się więc okazać, że kwestia triumfu w całym turnieju i pozycji wiceliderki rankingu rozstrzygnie się w finale pomiędzy Polką a Greczynką. Najpierw jednak musi się rozstrzygnąć, kto zagra w drugiej parze półfinałowej. W ćwierćfinale Sakkari mierzy się z Eleną Rybakiną (20. WTA), zaś Badosa z Weroniką Kudermetową (24. WTA). Najgorszym scenariuszem byłby oczywiście awans obu faworytek.

Hurkacz przegrał z Rosjaninem w 1/8 finału w Indian Wells

W półfinale w Indian Wells Iga Świątek zmierzy się z Rumunką Simoną Halep (WTA 26.), która rozbiła Chorwatkę Petrę Martić (WTA 79.) 6:1, 6:1. To spotkanie ma zostać rozegrane w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.