Wojciech Fibak ostro o zachowaniu Świątek. "Odbiera to piękno tenisa"

Nic nie wskazuje na to, żeby Iga Świątek miała się zatrzymać. Po dobrych występach na kortach w Adelajdzie oraz Australian Open teraz Polka potwierdza dobrą formę w Indian Wells. W środę Polka wygrała w pięknym stylu 4:6, 6:2, 6:3 z Angelique Kerber (16. WTA) i awansowała do ćwierćfinału turnieju.

Wszystkie mecze z jej udziałem na Indian Wells mają podobny przebieg. Polka przegrywa pierwszego seta, po czym schodzi z kortu na dłuższy czas, a później odmienia losy meczu. Generalnie im dalej w mecz, tym lepiej. Tak było chociażby w spotkaniu z Kerber, w kiedy to Świątek oddała zaledwie pięć punktów w czterech ostatnich gemach.

Zachowanie Świątek związane z wychodzeniem z kortu po przegranych setach skrytykował wybitny polski tenisista Wojciech Fibak. - Tak, jak prawie za wszystko Igę chwalę i podziwiam od prawie czterech lat, to akurat takie demonstracyjne jej zachowanie się mi nie podoba. Widać, że to już jest jakby wpisane w rytm jej meczu. Jeżeli wszystkie inne tenisistki, które się na niej wzorują, między innymi młode zawodniczki, jeżeli one wszystkie zaczną wychodzić z kortu po jednym przegranym secie, to niestety, ale odbiera to piękno tenisa. Taka postawa Igi nie bardzo pasuje mi do fair play, do tego całego zachowania, którym przecież imponuje - powiedział w rozmowie z Interią.

Jak zauważył, w przeszłości podobnie zachowywał się Novak Djoković. Fibak zwrócił także uwagę, że takie zachowanie znacząco wpływa na rywalki. - Z uwagą obserwowałem Angelique Kerber, która po pierwszym secie pewnie się zastanawiała, co ja mam teraz zrobić, jak się zachowywać, żeby z Igą wgrać, skoro po powrocie na kort ona w dwóch poprzednich meczach wygrała - stwierdził.

- Przerwy z udziałem Igi są bardzo długie, nasza reprezentantka wykorzystuje je do bólu. Niewiele ma to jednak wspólnego z białym sportem i jego pięknem. Ktoś może powiedzieć, że po wygranym secie Iga też wychodzi, ale chyba tak nie jest - podsumował.

W ćwierćfinale Indian Wells Świątek zmierzy się z Madison Keys (29. WTA). Spotkanie Polki została zaplanowane jako czwarte na głównym korcie. Mecz rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 2:00 czasu polskiego. Transmisja spotkania na Canal+Sport.